عاجل
القسام تنشر مشاهد استهداف تحشدا لقوات العدو في جباليا بقذائف الهاون
السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

نجم برشلونة السابق: "هانز فليك يعجبني كثيرًا"

هانز فليك
هانز فليك

أكد الإسباني أندريس إنييستا، لاعب برشلونة السابق، أنه معجب كثيرًا بمدرب البلوجرانا الحالي الألماني هانز فليك، بعد المستويات القوية التي قدمها خلال الفترة الأخيرة.

txt

محمد صلاح خارج قائمة مباراة موريتانيا رسميًا

وأجرى إنييستا حوارًا مع صحيفة "سبورت" الكتالونية عقب فترة قصيرة من اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، حيث قال: "بالتأكيد، هانز فليك يعجبني كثيرًا، نحن نتحدث عن مدرب أثبت جدارته في أكثر من مكان، وما نراه حتى الآن إيجابي للغاية".

بينما تحدث عن موسم برشلونة الحالي، فقال: "أتوقع حصول هذا الفريق على الألقاب، متفائل دائمًا بشأن هذا الموسم والمستقبل، سيقاتل هؤلاء اللاعبون بشدة من أجل ذلك".

وعن قرار رحيله عن برشلونة في 2018، قال: "بالطبع، لقد أدركت وقتها أنني قدمت كل شيء لصالح برشلونة، لهذا قررت الابتعاد".

وتابع: "الأمور بعد ذلك لم تسر بشكل جيد بالفريق ولكن نأمل أن تكون الفترة المقبلة جيدة".

مواد متعلقة

ماتيب يُعلن إعتزال كرة القدم بعد 5 أشهر بدون نادٍ

مران الزمالك.. مفاجأة سارة لجماهير الأبيض قبل السوبر
الجريدة الورقية