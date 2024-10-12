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السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

أخر تحديث.. سعر الدولار اليوم السبت مقابل الجنيه في البنوك وماكينات الـATM

الدولار
الدولار

سعر الدولار اليوم السبت.. واصل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم السبت بماكينات الصرف الألي، ثباته، في ثاني أيام العطلة الرسمية للقطاع المصرفي المصري، وحقق في البنك المركزي المصري، استقرارًا، مسجلا نحو 48.50 جنيه للشراء، 48.64 جنيه للبيع، ووفقًا لآخر تحديث سجل سعر الدولار في البنوك.

 

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار بتعاملات اليوم السبت بماكينات الـATM، بالرغم من العطلة الاسبوعية التي تنتهي اليوم السبت ليبدأ غدا الاحد أول أيام العمل الرسمي في القطاع المصرفي المصري، وسجل سعره اليوم بعد الاستقرار الملحوظ على النحو الاتي:

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سعر الدولار اليوم السبت في ماكينات الصرف الألي

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي

- 48.51 جنيه للشراء.

- 48.61 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر اليوم

- 48.51 جنيه للشراء.

- 48.61 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 48.52 جنيه للشراء.

- 48.62 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك القاهرة

- 48.51 جنيه للشراء.

- 48.61 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

- 48.51 جنيه للشراء.

- 48.61 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- 48.51 جنيه للشراء.

- 48.61 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي قيمة 48.52 جنيه للشراء، فيما سجل 48.62 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في المصرف المتحد

- 48.51 جنيه للشراء.

- 48.61 جنيه للبيع.

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