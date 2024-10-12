دليلك الشامل.. أنواع صلاة النوافل وفضلها وكيفية أدائها

قال الداعية والخطيب بالأوقاف الشيخ أشرف الفيل أن الله سبحانه وتعالي شرع الصلاة لتكون صلة وثيقة بين العبد وبين الله تعالي فإذا ما احتاج العبد من الله أمرا كان لزاما عليه أن يطلبها من الله ووسيلة ذلك الصلاة، ولذلك جعل الله تعالى الصلاة أنواعا.

المقصود بالصلوات المكتوبة

وتابع الفيل أن الصلوات ما بين المكتوبة والنوافل، والمقصود بالصلوات المكتوبة، ربط العبد بربه وغسل ذنوبه جميعا وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا"

المقصود بصلوات النوافل

أما عن صلاة النوافل، وضح الفيل أن الله جعل صلاة النوافل لتقرب العبد من ربه ومولاه وهي أحب ما يتقرب به العبد إلى الله وهي عند الله تعالى أحب إليه من أداء الفريضة.

وفي الحديث الذي رواه النبي صلي الله عليه وسلم عن ربه" إن الله تعالى قال ‌:‌ “من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب و ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه و ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و يده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها و إن سألني لأعطينه و إن استعاذني لأعيذنه و ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن يكره الموت و أنا أكره مساءته".

دليل الشامل لأنواع صلاة النوافل

1 ـ صلاة السنن الراتبة:

التي تلي كل صلاة وهي اثنتا عشرة ركعة في اليوم والليلة جعلها الله للعباد سبيلا لبناء بيت في الجنة لمن حافظ عليها وفي ذلك حديث الرسول:

((من صلى في اليوم و الليلة اثنتي عشرة ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة))

٢-صلاة قيام الليل:

وقد ورد في فضلها آيات كثيرة من القرآن الكريم منها قوله تعالي:

" إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون "

فهكذا جعل الله تعالي من أعظم صفات أهل الجنة قيام الليل وذكرت أيضا أحاديث كثيرة في فضل قيام الليل وأهميته لا يتسع المقام لذكرها ولكن يكفينا حديث عائشة كما في الصحيح : “ما ترك رسول الله صلي الله عليه وسلم قيام الليل في حياته إلا ليلة أو ليلتين صلاهما بعد فجر اليوم التالي"

3 ـ صلاة الضحى:

ويكفي أن الله تعالي أقسم في كتابه بهذا الوقت من اليوم فقال سبحانه " والضحي والليل إذا سجى "

وقد وردت أحاديث في فضل هذه الصلاة منها ما ورد في الصحيح من حديث أبي ذر:

“يصبح على كل سلامي من ابن آدم صدقة تسليمه على من لقي صدقة و أمره بالمعروف صدقة و نهيه عن المنكر صدقة و إماطة الأذى عن الطريق صدقة و بضعه أهله صدقة و يجزي من ذلك كله ركعتان من الضحى، قالوا ‌:‌ يا رسول الله أحدنا يقضي شهوته و تكون له صدقة ‌ قال ‌:‌ أرأيت لو وضعها في غير حلها ألم يكن يأثم".

4 ـ صلاة الاستخارة:

ومفادها أن تصلي لله ركعتين من غير الفريضة لتستخير الله تعالي في أمر من الأمور والاستخارة تكون في كل أمر مباح وفيها رحمة كبيرة وهداية عظيمة ولا ينبغي علي الإنسان أن يصلي ركعتين استخارة بعد أن اتخذ قرارا في أمر ما وهو يطلب من الله أن يوافقه علي رأيه فليس ذلك من الأدب مع الله تعالي كأن يختار الرجل فتاة يحبها حبا شديدا ويصلي ركعتين استخارة ليتزوجها وإذا به يدعو ويسأل الله تعالي أن يوافقه علي هذا الأمر هذا كلام غير مستقيم

والاستخارة لها أهداف منها :

أن يتعود العبد أن لا يقدم علي أمر إلا بعد إذن الله ومشورته وهذا سبيل لتعويد الإنسان علي المشورة في أموره والمشورة فيها رحمة كبيرة ولذلك أنزل الله سورة كاملة في القرآن سماها سورة الشورى وكان النبي صلي الله عليه وسلم يشاور أصحابه في كل أمر بينما هو كان أحكم الناس وأعقلهم فتنبه لهذا يرحمك الله !!

وبعد الصلاة إن كان في الأمر صلاحك تجد سهولة ويسر كبير وإن كان غير ذلك تجد إغلاقا من الله تعالي وفي ذلك نجاح أمرك وفلاحه فلا تحزن وارضي بما قسم الله لك حتي يرضي الله تعالي عنك .

وصيغة الاستخارة:

وردت في حديث صحيح عن النبي صلي الله عليه وسلم ففي صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله تعالي عنه قال:

" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به قال ويسمي حاجته".

٥-صلاة الحاجة

ومن النوافل أيضا التي يحبها الله صلاة الحاجة

كيفية صلاة الحاجة :

ركعتين بنية الافتقار إلي الله في أمر من الأمور ويطيل فيه الركوع والسجود.

وقـــتها : في أي وقت كان من ليل أو نهار وأفضل وقت لها في الثلث الآخر من الليل وذلك لورود حديث يبين فضل هذا الوقت ففي الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال:

“ينزل ربنا تبارك و تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول ‌:‌ من يدعوني فأستجيب له ‌؟ من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له ؟ ‌"

الدعاء :

يدعو بما تيسر له ويقول ما يريد ويسمي ما شاء بشرط أن لا يكون في دعائه الدعاء بإثم أو قطيعة رحم ويستحب له أن يكثر في مقدمة الدعاء بقوله:

" لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين "

ويقول:

" يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمني واجبرني واسترني وعافني واعف عني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم

ثم يقول:

“ اللهم إني أسألك بعزتك وجبروتك وقوتك وأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم أسألك البر التواب الرحيم أن تغفر لي وترحمني وتسترني وتعافيني وتقضي أمري وتهديني وزوجي ( زوجتي ) وأولادي ...... ثم يخصص بالدعاء ما يريد ولا يدعو بالانتقام من أحد أو يدعو علي أحد أبدا إنما يدعو لكل بالهداية مهما كان له عدوا أو كارها له أو ضارا له لأن الله يحب من العباد أن يكونوا متحابين”.