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السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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عاجل ..استشهاد وإصابة 28 شخصا في غارتين إسرائيليتين على بلدتي المعيصرة وبرجا

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، استشهاد 5 أشخاص وإصابة 23 آخرين في غارات للاحتلال الإسرائيلي على بلدتي المعيصرة وبرجا.

وأوضحت الوزارة في نبأ عاجل لها مساء اليوم البست، أن غارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة المعيصرة في قضاء كسروان، بعد ظهر اليوم، أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخص وإصابة 9 آخرين بجروح.

وفي بيان آخر، أشارت الوزارة إلى استشهاد 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح في غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة برجا في قضاء الشوف.

وفي السياق، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة دير بللا في أعالي منطقة البترون، بالإضافة إلى شن غارات على عدد من قرى قضاء صور، شملت دير قانون رأس العين والسماعية والحنية والقليلة وأطراف شمع.

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