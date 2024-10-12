إنييستا يكشف مستقبله بعد الاعتزال

كشف الإسباني أندريس إنييستا، لاعب برشلونة السابق، مستقبله بعدما أعلن اعتزال كرة القدم بشكل نهائي خلال الفترة الأخيرة.

وقام إنييستا بإجراء حوار صحفي مع صحيفة "سبورت" الكتالونية عقب فترة قصيرة من اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، حيث قال: "بالتأكيد، فخور بكل ما وصلت إليه خلال مشواري، أردت أن أكون لاعبًا محترفًا وهذا ما حققته".

بينما تحدث عن مستقبله بعد الاعتزال، فقال: "أبحث عن مجال التدريب، لكني أحتاج إلى تطوير نفسي لأن تدريب برشلونة أمر كبير من الصعب الوصول إليه وكذلك أتمنى أن أصبح مدربًا للمنتخب".

وواصل: "لدي أحلام وطموحات أريد أن أحققها خلال الفترة المقبلة، ولا أخشى ما حدث مع تشافي خلال الفترة الماضية، لأنني أعجبت بالفعل بما كان يقوم به مع برشلونة".

الجدير بالذكر أن إنييستا لعب عدة سنوات لبرشلونة ومنتخب إسبانيا مما جعله يفوز بعدد من البطولات والتي جاء منها كأس العالم 2010 ودوري أبطال أوروبا عدة مرات.