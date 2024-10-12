السعودية..مؤتمر صحفي للتعريف بالنسخة الثامنة لمبادرة مستقبل الاستثمار تحت شعار أفق لا متناه

تنظم مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار يوم الثلاثاء القادم مؤتمرًا صحفيًا للتعريف بالنسخة الثامنة من المبادرة، المقرر عقدها بين 29 و31 أكتوبر 2024 في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، تحت شعار "أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد".

سيشارك في المؤتمر الصحفي، الذي تستضيفه وكالة الأنباء السعودية، الرئيس التنفيذي للمؤسسة ريتشارد أتياس وقيادات المؤسسة، إلى جانب شركاء استراتيجيين وممثلي الإعلام العالمي، لمناقشة أبرز القضايا والتحديات التي ستتناولها النسخة الثامنة وأهمية شعار المؤتمر الذي يعكس التزام المؤسسة بتوسيع آفاق الاستثمار والعمل نحو مستقبل أفضل.

ستركز النسخة الثامنة على استراتيجيات جديدة لمعالجة التحديات العالمية، دور أفريقيا في الاقتصاد العالمي، وتعزيز مشاركة المرأة في القيادة. ومن المتوقع حضور أكثر من 5000 ضيف و500 متحدث عبر 200 جلسة، تتناول موضوعات مثل الاستقرار الاقتصادي، مكافحة التغير المناخي، الذكاء الاصطناعي، الابتكار، والصحة، مع الاعتماد على البيانات لضمان رؤى قابلة للتنفيذ.