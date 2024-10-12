عاجل
رئيس مجلس النواب الإيراني يقود طائرة مساعدات إلى بيروت ( فيديو)
السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

السعودية..مؤتمر صحفي للتعريف بالنسخة الثامنة لمبادرة مستقبل الاستثمار تحت شعار أفق لا متناه

بوابة الوفد الإلكترونية

تنظم مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار يوم الثلاثاء القادم مؤتمرًا صحفيًا للتعريف بالنسخة الثامنة من المبادرة، المقرر عقدها بين 29 و31 أكتوبر 2024 في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، تحت شعار "أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد".

سيشارك في المؤتمر الصحفي، الذي تستضيفه وكالة الأنباء السعودية، الرئيس التنفيذي للمؤسسة ريتشارد أتياس وقيادات المؤسسة، إلى جانب شركاء استراتيجيين وممثلي الإعلام العالمي، لمناقشة أبرز القضايا والتحديات التي ستتناولها النسخة الثامنة وأهمية شعار المؤتمر الذي يعكس التزام المؤسسة بتوسيع آفاق الاستثمار والعمل نحو مستقبل أفضل.

ستركز النسخة الثامنة على استراتيجيات جديدة لمعالجة التحديات العالمية، دور أفريقيا في الاقتصاد العالمي، وتعزيز مشاركة المرأة في القيادة. ومن المتوقع حضور أكثر من 5000 ضيف و500 متحدث عبر 200 جلسة، تتناول موضوعات مثل الاستقرار الاقتصادي، مكافحة التغير المناخي، الذكاء الاصطناعي، الابتكار، والصحة، مع الاعتماد على البيانات لضمان رؤى قابلة للتنفيذ.

 

مواد متعلقة

غدا.. الجامعة العربية تبحث وضع استراتيجية للتربية الإعلامية والمعلوماتية

وزير الخارجية الاسباني: حكومة بلادنا ستواصل العمل على النهوض بالعلاقات مع المغرب

بلجيكا تجدد تعاونها بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

فرنسا تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب

سلطنة عُمان تعزز جهودها الترويجية مع بدء موسم السياحة الشتوية في ظفار

وزير الإعلام العُماني يكرم الفائزين بجوائز مهرجان ظفار الدولي للمسرح

السفير الرحبي يؤكد تأييد عُمان الكامل لجميع مبادرات السلام لصالح القضية الفلسطينية

المعهد العالي للفنون المسرحية يفوز بـ 11 جائزة في مهرجان ظفار الدولي للمسرح بسلطنة عُمان
الجريدة الورقية