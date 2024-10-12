3000 فرصة عمل في مشروع محطة الضبعة النووية.. التفاصيل ورابط التقديم

أعلن محمد جبران وزير العمل، عن توفير 3000 فرصة عمل للشباب، بالتنسيق مع شركة حسن علام للإنشاءات في عدد من التخصصات داخل مشروع محطة الضبعة النووية بمحافظة مرسى مطروح.

وقال إن التقديم علي هذه الفرص بدأ أمس الجمعة ومستمر لمدة 10 أيام على رابط خاص بالموقع الرسمي للوزارة.

وأكد جبران، إن الزيارة التي قام بها نهاية شهر أغسطس الماضى 2024، إلى المشروع ولقائه مع ممثلي الشركات المصرية، والأجنبية العاملين على إنشاء "المحطة النووية"، استهدفت تقديم الدعم اللازم لإنجاح هذا المشروع العملاق، وتوفير عمالة ماهرة ومُدربة.

وأوضح وزير العمل، أنه في وقت سابق وبالتحديد يوم 21 سبتمبر 2024 الماضي أعلنت الوزارة عن توفير 6200 فرصة عمل للشباب، في أحد المشاريع الأخرى، داخل محطة الضبعة النووية وفي مهن مختلفة.

وأكد أن الوزارة ومديرياتها تكثف كل الجهود لتوفير فرص عمل، خاصة في إطار المشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

و تتوفر هذه الفرص الجديدة بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية التي تحتاج الآن إلى 3000 شاب للعمل فى تخصصات: حداد مسلح، ونجار مسلح، وعامل خرسانة فورمجي، وحجار، ونجار شدة معدنية.

ويمكن التقديم على فرص العمل من خلال الدخول على موقع الوزارة الرسمي www.manpower.gov.eg، ثم الضغط على باب "تسجيل البيانات على فرص العمل بالضبعة"، أو الدخول مباشرة للتسجيل على رابط https://forms.office.com/r/UWNxf25qki?origin=lprLink.

المميزات والأوراق المطلوبة للعمل بمحطة الضبعة

شهادة قياس مهارة بالمهنة المتقدم عليها.

العمل 8 ساعات يوميا، إضافة إلى ساعة إضافي وفترة راحة للغداء لمدة ساعتين.

العمل 6 أيام أسبوعياً.

يتوفر سكن، ووسيلة انتقال للعمل والعودة.

3 وجبات كل يوم.

مرتبات مجزية وبدلات.

ويمكن التواصل من خلال أرقام الهواتف التالية: (واتس آب) 01553700906 – 01271817923.