موعد مشاركة علي معلول بالتدريبات الجماعية في الأهلي

اقترب التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من إعلان جاهزيته للعودة إلى التدريبات الجماعية.

وقال مصدر طبي داخل الأهلي إن معلول يحتاج إلى خمسين يوما للعودة إلى التدريبات الجماعية من أجل المشاركة بشكل تدريجي بها.

في سياق متصل أشاد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بما قدمه ثلاثي الفريق عمر الساعي وأشرف داري وأفشة في ودية حرس الحدود أمس والتي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة سجلها حسين الشحات وأفشة وسمير محمد.