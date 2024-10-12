السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

السيسي عن الإنفاق بقطاع النقل: مينفعش معملوش لأنه ضروري

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المشروعات الجاري افتتاحها اليوم في النقل هو جهد الدولة المصرية في تحسين قطاع أهمل السنوات الماضية.

 

 

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السيسي يشهد افتتاح محطة قطارات صعيد مصر في بشتيل (بث مباشر)

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محطة سكك حديد مصر .. بشتيل على مساحة 57 فدانًا وتتسع لربع مليون راكب يوميًا

 

وقال “السيسي” خلال كلمته في افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل، اليوم السبت، إنه :"في ناس ممكن تقول الـ 2 تريليون نضعهم في مكان آخر.. لا كان ضروريا ومكنتش أقدر معملوش لأننا بنجهز بلادنا أولا لخدمة مواطنيها وثانيا لدولة عايزة تنمو، إزاي هنعمل ده والضروريات والأساسيات خرجت من الخدمة فكان لا بد من إنفاق هذا الكم". 

 

استعدت محطة سكك حديد صعيد مصر بشتيل، الافتتاح بعد الانتهاء من كل التجهيزات والاستعدادات.

 

وتستعرض بوابة الوفد الإلكترونية أبرز المعلومات عن محطة صعيد مصر في بشتيل.

أقيمت على مساحة 57 فدانًا وتعادل 3 أضعاف من محطة مصر في رمسيس.

محطة ذكية، تتسع لحوالى 250 ألف راكب يوميًا.

وفرت أكثر من 7 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

 

 

 

 

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