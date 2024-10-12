السيسي عن الإنفاق بقطاع النقل: مينفعش معملوش لأنه ضروري

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المشروعات الجاري افتتاحها اليوم في النقل هو جهد الدولة المصرية في تحسين قطاع أهمل السنوات الماضية.

وقال “السيسي” خلال كلمته في افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل، اليوم السبت، إنه :"في ناس ممكن تقول الـ 2 تريليون نضعهم في مكان آخر.. لا كان ضروريا ومكنتش أقدر معملوش لأننا بنجهز بلادنا أولا لخدمة مواطنيها وثانيا لدولة عايزة تنمو، إزاي هنعمل ده والضروريات والأساسيات خرجت من الخدمة فكان لا بد من إنفاق هذا الكم".

استعدت محطة سكك حديد صعيد مصر بشتيل، الافتتاح بعد الانتهاء من كل التجهيزات والاستعدادات.

وتستعرض بوابة الوفد الإلكترونية أبرز المعلومات عن محطة صعيد مصر في بشتيل.

أقيمت على مساحة 57 فدانًا وتعادل 3 أضعاف من محطة مصر في رمسيس.

محطة ذكية، تتسع لحوالى 250 ألف راكب يوميًا.

وفرت أكثر من 7 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.