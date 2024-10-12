محطة سكك حديد مصر مصر.. بشتيل على مساحة 57 فدان وتتسع لربع مليون راكب يوميًا

استعدت محطة سكك حديد صعيد مصر بشتيل ، الافتتاح بعد الانتهاء من كافة التجهيزات والاستعدادات.

وتستعرض بوابة الوفد الإلكترونية أبرز المعلومات عن محطة صعيد مصر في بشتيل .

أقيمت على مساحة 57 فدان وتعادل 3 أضعاف من محطة مصر في رمسيس.

محطة ذكية، تتسع لحوالى 250 ألف راكب يوميًا.

وفرت أكثر من 7 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

مساحة محطة بشتيل 239 ألف متر مربع تقريبا أي بما يعادل 57 فدان حيث يشمل المشروع مبني المحطة الرئيسي علي مساحة 31 الف م2 بإجمالي مساحة بنائية 112 الف م2 وملحقات المحطة من مباني خدمية وورش صيانة وأرصفة وكذلك خطوط سكك حديدية علي مساحة 164 الف م2 وعمارات إستثمارية علي مساحة 44 الف م2 .

من المتوقع ان تبلغ الطاقة الإستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يومياً.

محطة سكة حديد صعيد مصر

وروعي عند اختيار موقع المحطة وقوعها في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة وكونها تقع في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر وكذلك كونها منطقة إلتقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر ( السد العالي / الأسكندرية – إمبابة / المناشي / القباري ) بالإضافة إلى وقوعها علي 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها ( محور الفريق كمال عامر / شارع السودان / محور أحمد عرابي وشارع المطار – محور 26 يوليو ) لافتاً إلى ان موقع المحطة استراتيجي يربط المحطة مع وسائل النقل المختلفة ( سكك حديدية - الخط الثالث للمترو - مونوريل - اتوبيسات ترددية على الطريق الدائرى) ) لخدمة جمهور الركاب .

ومبنى محطة بشتيل الجديدة ‏الرئيسي مكون من دور بدروم جراج ودور ارضي وعدد ٢ دور متكرر ، ويشتمل المبني عَلِي عدد (٤) أرصفة ‏لخدمة ركاب الوجه القبلي ‏بعدد 6 خطوط منها خطين ‏لأسوان / اسكندرية وخطين للمناورة وخطين ‏للقطارات المنتهية ‏في المحطة والقادمة من الوجه القبلي.



ويوجد في المبنى الرئيسي بدروم، سيستخدم كجراج يسع 250 عربة بالإضافة إلي جراج مخطط أسفل المنطقة السكنية التجارية الإدارية يسع إلى 500 عربة ومخطط جراج،اخر متعدد الطوابق في منطقة المطار لخدمة الركاب كما سيستخدم كموقف للاتوبيسات يسع ١٠٠٠ سيارة .

محطة بشتيل

كما يشمل الدور الأرضي ‏على جزء تجاري ضمن مول تجاري متكامل بالدورين الاول و الثاني و اماكن ادارية ‏بالدور الارضي خاصة بالعاملين بالمحطه ‏بالإضافة إلي 28 شباك تذاكر وكذلك دورات المياه ‏ومنطقة الهرم الزجاجي بالبهو الرئيسي ‏للمحطة ‏والذي يبلغ ارتفاعه 40متر ويوجد بداخله 4مسلات .

موعد افتتاح محطة بشتيل

والدور الأول والثاني للمحطة يضمان ‏محلات تجارية ومناطق استثمارية، كما يشمل المشروع إنشاء عدد (٣) أرصفة بعدد (٤) خطوط سكك لخط المناشي وإنشاء ‏سكك حوش المحطة ‏وربط سكك الورش بالسكك الطوالي‏( أسوان/اسكندرية – المناشي – البضائع ) ‏و حيث يبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطه ٢٢ كم بعدد ٨٩ مفتاح .



وتقدم المحطة خدمات مميزة لركاب الصعيد والمناشي، حيث ستكون محطة ‏ذكية تبادلية عملاقة ذات طابع فرعوني وذات مستوى عالمي من الخدمات و تحتوي على شاشات إرشادية للراكب وبوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM ‏ وكاميرات مراقبة ‏‏وهي محطة مكيفة الهواء ‏في كافة طوابقها وبها خدمة Wi-Fi ‏كما ستشمل ‏على نظام حديث للإطفاء والإنذار، لتقدم خدمة متكاملة وذكية ومتميزة للركاب قريبا.