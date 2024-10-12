السيسي: تطوير قطاع النقل مهم جدا.. و2 تريليون لقطاع مشروعات النقل المختلفة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مشروعات الدولة في قطاع النقل كانت مهمة جدا.

وقال “السيسي” خلال كلمته في افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل، اليوم السبت، إن "اللي شوفناه النهارده في محطة قطارات بشيل وغيرها من مشروعات النقل ده جهد الدولة المصرية ووزارة النقل.. مش إنها تحسن مستوي الخدمة بس".

وتابع أن :"قطاع مثل قطاع السكة الجديد كان مهملا على مدي عشرات السنين، ومكنشي طرف مننا أن ده مكنشي ده يتعمل.. إحنا بنتكلم عن تكلفة مالية تقدر بـ 2 تريليون لقطاع مشروعات النقل المختلفة".

وقد استعدت محطة سكك حديد صعيد مصر بشتيل، الافتتاح بعد الانتهاء من كل التجهيزات والاستعدادات.

وتستعرض بوابة الوفد الإلكترونية أبرز المعلومات عن محطة صعيد مصر في بشتيل.

أقيمت على مساحة 57 فدانًا وتعادل 3 أضعاف من محطة مصر في رمسيس.

محطة ذكية، تتسع لحوالى 250 ألف راكب يوميًا.

وفرت أكثر من 7 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.