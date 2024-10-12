كامل الوزير: نعمل على تصنيع السكك الحديد محليا

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، ووزير الصناعة والنقل، أن محطة قطارات صعيد مصر بشتيل تضم ورشة تصنيع عربات بإجمالي 140 عربة يوميا.

وقال “الوزير” خلال كلمته في افتتاح محطة قطارات صعيد مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إنهم عملوا على تطوير نظم الإشارات والتحكم.

وتابع أن تحديث نظم الإشارات ستهدف تحويل النظام الميكانيكي إلى الإلكتروني.

وواصل “الوزير” أنهم يعملون على توطين صناعة السكك الحديد في مصر، قائلا:"الرئيس السيسي وجه بأن نعتمد على أنفسنا في التصنيع".

وعلى صعيد اخر، استعدت محطة سكك حديد صعيد مصر بشتيل، الافتتاح بعد الانتهاء من كل التجهيزات والاستعدادات.

وتستعرض بوابة الوفد الإلكترونية أبرز المعلومات عن محطة صعيد مصر في بشتيل.

أقيمت على مساحة 57 فدانًا وتعادل 3 أضعاف من محطة مصر في رمسيس.

محطة ذكية، تتسع لحوالى 250 ألف راكب يوميًا.

وفرت أكثر من 7 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

مساحة محطة بشتيل 239 ألف متر مربع تقريبا أي بما يعادل 57 فدانا حيث يشمل المشروع مبني المحطة الرئيسي على مساحة 31 ألف م2 بإجمالي مساحة بنائية 112 ألف م2 وملحقات المحطة من مباني خدمية وورش صيانة وأرصفة وكذلك خطوط سكك حديدية علي مساحة 164 ألف م2 وعمارات استثمارية على مساحة 44 ألف م2 .

من المتوقع أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يومياً.