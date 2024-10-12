السيسي يشهد افتتاح عدد من المشروعات القومية بقطاع النقل

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح عدد من المشروعات القومية في قطاع النقل عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك خلال افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل

ومن أبرز المشروعات التي افتتحها الرئيس السيسي عبر الفيديو كونفرانس:

خط سكك حديد الفردان دير العبد المكون من خطين

خط سكك حديد كفر داوود السادات

تطوير نظم الاشارات على خط سكك حديد أسيوط بنى سويف

المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الانفاق

محور بديل خزان أسوان

محور الزقازيق السنبلاوين الحر

كوبرى أعلى مزلقان أبو حمص

كوبرى جومبواى العلوى

وعلى صعيد اخر، استعدت محطة سكك حديد صعيد مصر بشتيل، الافتتاح بعد الانتهاء من كل التجهيزات والاستعدادات.

وتستعرض بوابة الوفد الإلكترونية أبرز المعلومات عن محطة صعيد مصر في بشتيل.

أقيمت على مساحة 57 فدانًا وتعادل 3 أضعاف من محطة مصر في رمسيس.

محطة ذكية، تتسع لحوالى 250 ألف راكب يوميًا.

وفرت أكثر من 7 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

مساحة محطة بشتيل 239 ألف متر مربع تقريبا أي بما يعادل 57 فدانا حيث يشمل المشروع مبني المحطة الرئيسي على مساحة 31 ألف م2 بإجمالي مساحة بنائية 112 ألف م2 وملحقات المحطة من مباني خدمية وورش صيانة وأرصفة وكذلك خطوط سكك حديدية علي مساحة 164 ألف م2 وعمارات استثمارية على مساحة 44 ألف م2 .