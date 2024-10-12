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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الدفاعات الجوية الروسية تدمر وتعترض 47 مسيرة أوكرانية

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 47 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق ثلاث مناطق روسية وبحر آزوف خلال الليل.

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وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء تاس الروسية - "حاول نظام كييف خلال الليل تنفيذ هجوم باستخدام طائرات بدون طيار ضد أهداف على أراضي روسيا.. دمرت أنظمة الدفاع الجوي واعترضت 47 طائرة بدون طيار أوكرانية ثابتة الجناح، وتم اعتراض وتدمير 17 طائرة بدون طيار فوق أراضي منطقة كراسنودار و16 فوق مياه بحر آزوف و12 فوق أراضي منطقة كورسك، واثنتان فوق أراضي منطقة بيلجورود".

 

وأفادت تقارير - في وقت سابق - أن 11 شخصا أصيبوا وقُتل شخص واحد؛ نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بيلجورود الروسية، أمس الجمعة، وفقا لحاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف.

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