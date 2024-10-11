الكأس يعلن تشكيل منتخب مصر 2008 لمواجهة روسيا الودية

أعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2008 تشكيل الفريق الذي يخوض به المباراة الودية الثانية أمام روسيا في الرابعة عصر اليوم في اطار الاستعداد لتصفيات امم أفريقيا .

يضم التشكيل كل من عمر عبد العزيز في حراسة المرمي ، حمزة الدجوي ومحمد بنداري وياسين ياسر وآدم محمد وعمر العدوي وابراهيم زهير وعلي بسيوني وأنس رشدي وكريم جمعة وعبد العزيز الزغبي .



يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من ، أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب ، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، حاتم رضا منسقا إعلاميا ، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ود علاء الجوهري مخطط أحمال ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.

قائمة منتخب مصر 2008

ودخل منتخب مصر للناشئين معسكراً مغلقاً في مدينة الأسكندرية في إطار إستعداداته للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 17 عاما التي تقام في المغرب نوفمبر المقبل.

وضمت قائمة منتخب مصر 2008 كلا من:

عمر عبد العزيز وياسين حاتم وعمرو عادل في حراسة المرمي، نور أشرف وحمزة الدجوي وأدهم فريد ومحمد طارق ومهند الشامي وعمر العدوي وعمر ياسر ومحمد شحاتة وأنس رشدي وكريم جمعة وابراهيم النجعاوي وزياد أيوب وحمزة عبّد الكريم وبلال عطية ومحمد هاني ومحمد بنداري ومحمد جابر وحسن عماد وباسم مدحت وعلي بسيوني وعبدالرحمن أحمد وعمرو تامر وعبد العزيز الزغبي .