كيف استطاعت مصر فتح أسواق جديدة للسياحة؟

قال الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن علاقة مصر بكل دول العالم ودول المنطقة ممتازة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يؤدي إلى جذب السياح من كل دول العالم لمصر.

الترويج السياحي مع وجود الطيران الشارتر

وأضاف «هزاع»، خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، أنّ أهم نقطة بعد ذلك، تكمن في الترويج السياحي مع وجود الطيران الشارتر، فالدولة فتحت فرصا للمستثمرين المصريين والأجانب للاستثمار في هذا الطيران منخفض التكاليف.

وتابع عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية: "لدينا طيران منتظم يتجه إلى الهند بواقع رحلتين في الأسبوع، ولكن، لو أن لدينا طيران شارتر بصفة مستمرة، فإن 180 رحلة جوية اتجهت إلى مطار الغردقة في أسبوع أو مرسى علم أو جنوب سيناء، وبالتالي، فإن الطيران الشارتر مهم لجذب أعداد كبيرة من السياح".

طيران الشارتر مكلف

وأكد عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية: "طيران الشارتر مكلف، وقد لا تغطي بعض الجهات تكاليفه أو تكاليف الطيران المنتظم، ما يؤدي إلى تكبد خسائر، وبالتالي، فإن هناك عمليات حسابية بالنسبة إلى صناعة السياحة نفسها".