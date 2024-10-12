وزير الدفاع اللبناني: لا نسعى لحرب ولا نقبل باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية

أكد وزير الدفاع اللبناني، أن لبنان لا يسعى لحرب ولا يقبل باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين في أنحاء البلاد كافة.



وقال وزير الدفاع خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم السبت، إنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يضغط بقوة على إسرائيل لإرغامها على تطبيق القرار ١٧٠١ ووقف العدوان على لبنان.

المبعوث الأمريكي إلى لبنان: نعمل من أجل وقف إطلاق النار





وفي إطار آخر، أكد المبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكستين، أن الولايات المتحدة تعمل دون توقف؛ من أجل وقف إطلاق النار في لبنان.

وقال هوكستين - في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت "إن هناك حملة متواصلة من القصف على بيروت ويجب أن تتوقف".. مضيفا "نحاول أن نضع حدًا لهذا القصف".

وكانت وزارة الصحة العامة اللبنانية قد أعلنت - أمس - عن استشهاد 3 أشخاص من بينهم طفلة تبلغ من العمر عامين وشابة عمرها 16 عاما وإصابة 3 آخرين، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على البيسارية بقضاء صيدا جنوب لبنان.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف على مختلف البلدات اللبنانية، حيث شن عدة غارات مستهدفا بلدات ميفدون وزوطر الغربية، وكفرصير، وزبدين وكوثرية الرز، ومدينة النبطية (النبطية)، وطيردبا، وقانا، والضهيرة، ومجدل زون، ومشاع المنصوري، (صور)، وكفردان، والنبي شيت وسرعين التحتا (بعلبك).

إدانات وغضب دولي بعد استهداف إسرائيل لقوات "اليونيفيل" في لبنان

موجة من الغضب الدولي والتنديدات الحادة وجهت إلى إسرائيل بعد استهدافها لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) في جنوب لبنان .. تلك الحادثة التي هزت الأوساط الدبلوماسية جاءت في وقت حساس يشهد فيه لبنان توترات متصاعدة، ما دفع العديد من الدول إلى اعتبار هذا الهجوم "خرقا خطيرا" للمواثيق الدولية.

الهجوم المفاجئ على الجنود الأمميين، الذين يعملون لحفظ الاستقرار في المنطقة المتوترة، فتح الباب أمام سيل من التنديدات الرسمية من مختلف الدول والمنظمات الدولية .. فيما اعتبر العديد من المراقبين هذا الهجوم "تحديا خطيرا" للجهود الدولية الرامية للحفاظ على الأمن والسلام في لبنان، ما يضع مستقبل مهمة اليونيفيل تحت تهديد مباشر.

وتوالت ردود الفعل الغاضبة التي دعت إلى إجراء تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين عن هذا التصعيد، حيث ندد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال باستهداف إسرائيل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان معتبرا إطلاق النار على اليونيفيل "غير مقبول"، مشددا على أن الهجوم على بعثة دولية لحفظ السلام غير مسؤول.

بدوره طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بوضع حد لكل أشكال العنف ضد قوة الأمم المتحدة المنتشرة في جنوب لبنان، لافتا إلى أن ما حدث في مقر اليونيفيل في لبنان غير مقبول على الإطلاق.

ومن جانبها .. أعربت متحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عن صدمة إزاء إطلاق التقارير التي تحدث استهدف إسرائيل لقوة الأمم المتحدة المنتشرة في لبنان (يونيفيل) .. مؤكدة أنه من الضروري حماية قوات حفظ السلام والمدنيين".



