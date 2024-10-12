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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

لامين يامال يقود تشكيل إسبانيا المتوقع أمام الدنمارك

منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا

استقر لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، على التشكيل الذي سيخوض به المواجهة المرتقبة مساء اليوم السبت، ضد نظيره منتخب الدنمارك، والتي تجمع بينهما علي ملعب "نويفا كوندومينا" ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة الأوروبية.

ويحتل منتخب إسبانيا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة من انتصار وتعادل، برصيد 4 نقاط، في حين يوجد منتخب الدنمارك على رأس المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين.

 

التشكيل المتوقع لمنتخب أسبانيا أمام الدنمارك

من المتوقع أن يبدأ مدرب "الماتادور"  لويس دي لا فوينتي مباراته أمام الدنمارك بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: أليكس جريمالدو- إيمريك لابورت- باو توريس- أوسكار مينجيزا..

وسط الملعب: بيدري- مارتن زوبيمندي- فابيان رويز.

خط الهجوم: لامين يامال- ألفارو موراتا- نيكو ويليامز.

 

تاريخ مواجهات إسبانيا والدنمارك

ويتفوق منتخب إسبانيا في المواجهات المباشرة ضد الدنمارك، إذ إنه في 11 مباراة حقق المنتخب الإسباني الفوز في 9 لقاءات، مقابل تعادل وحيد، وهزيمة في 1993 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 1994.

 

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