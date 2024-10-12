زراعة دمنهور تنظم ندوة "إنتاج الجبن الأبيض كأحد المشاريع الصغيرة"

نظمت كلية الزراعة جامعة دمنهور، بقيادة الدكتورة هدى متولي عميد الكلية، و الدكتورة إيمان العرجاوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، ندوة تثقيفية توعوية بعنوان “ إنتاج الجبن الأبيض كأحد المشاريع الصغيرة”، وذلك ضمن سلسلة الندوات التوعوية الخاصة بالمشاركة في المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”.

حاضر بالندوة الدكتور خالد نصار- مدرس علوم وتكنولوجيا الألبان بالكلية،والذي إستهل الندوة بالتعريف بالمبادرة الرئاسية (بداية) وأهميتها وأهدافها ودورها في تنمية الإنسان المصري وبناء شخصيته،

وتناولت الندوة كيفية تنمية مهارات الطلاب وإكسابهم الخبرات التي تؤهلهم للبدء في مشروعات صغيرة تفتح لهم مجالات للعمل والإنتاج، والمساهمة في زيادة الدخل وتنمية الإقتصاد، وذلك من خلال تعليمهم كيفية عمل مشروع صغير لإنتاج الجبن وشرح الخطوات التي يجب على الخريج أن يتبعها لتنفيذ مشروعه، وكيفية الإنتاج والتسويق له وتحقيق أعلى عائد للربح.

جدير بالذكر أن جامعة دمنهور، قامت بإطلاق سلسلة من الندوات التثقيفية والتوعوية بمختلف كلياتها، والتي ستستمر على مدار العام، في إطار مشاركة الجامعة في المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وذلك تنفيذاً للتوجهات الرئاسية للتنمية البشرية، وانطلاقاً من دور الجامعة و مسئوليتها في المشاركة المجتمعية، حيث تتكامل كافة قطاعات الجامعة و كلياتها والمراكز والوحدات، لتحقيق أهداف المبادرة والوصول لأكبر عدد من المستهدفين داخل وخارج الحرم الجامعي.

يأتي ذلك في إطار حرص جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس على المشاركة بالمشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والذي يستهدف تطوير كافة الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والرياضة والثقافة، لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 .

وإنطلاقاً من المشاركة والمسئولية المجتمعية لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بإشراف الدكتورة منى مبروك – قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في تفعيل المشاركة بمبادرة بداية.