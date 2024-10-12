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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

حزب الله يعلن استهداف قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال في جنوب حيفا

حزب الله يستهدف قاعدة
حزب الله يستهدف قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال

أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف قاعدة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال في جنوب حيفا برشقة صاروخية.

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حزب الله: استهدفنا تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي غرب كريات شمونة

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حزب الله: قصف تل أبيب ما هو إلا البداية ونقول إن إسرائيل لم تر إلا القليل

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على عدة مناطق لبنانية، مُخلّفا عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى، وتدميرًا واسعًا في المباني والمنشآت والبنية التحتية.

 

واستهدف طيران الاحتلال الحربي ومدفعيته بلدات بنت جبيل، وعيترون، وارنون، وسيناي، وابل السقي، وجديدة، ومرج عيون، والقليعة، وبرج الملوك، وديرميماس، والخيام، وكفر كلا، وسهل مرج عيون، ومجرى نهر الليطاني، ومنطقة الخردلي، وطورا، والعباسية، ويارين، والبستان، وعلما الشعب، وطيرحرفا، والضهيرة، وعيتا الشعب، ومحيط المطلة جنوب لبنان.

 

حزب الله: استهدفنا تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي غرب كريات شمونة

 

أعلن حزب الله عن استهدافه تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي غرب كريات شمونة برشقة صاروخية، في إطار التصعيد العسكري المتواصل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ، وأكد الحزب في بيان له أن الهجوم الصاروخي استهدف مواقع تواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأوقع خسائر لم يحدد حجمها. 

 

وفي بيان آخر، أعلن حزب الله عن قصفه تجمعًا آخر لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفار يوفال بصواريخ إضافية، في استمرار لسلسلة الهجمات التي ينفذها الحزب ضد أهداف إسرائيلية ردًا على القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق جنوب لبنان.

 

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