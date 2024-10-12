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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

بلينكن يؤكد التزام واشنطن بالتوصل لحل دبلوماسي دائم للصراع عبر الخط الأزرق

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

​أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، التزام بلاده بالتوصل إلى حل دبلوماسي دائم للصراع عبر الخط الأزرق يطبق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، مشددا على الدور الرئيسي الذي سوف تلعبه مؤسسات الدولة بعد انتهاء الصراع والحاجة إلى ملء المنصب الرئاسي من خلال الوسائل الديمقراطية التى تعكس إرادة الشعب اللبناني من أجل لبنان مستقر ومزدهر ومستقل.

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بلينكن، مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيس الوزراء المؤقت نجيب ميقاتي، معلنا دعم واشنطن الدائم للمؤسسات اللبنانية التي يمكن المساعدة في استقرار البلاد، بما في ذلك القوات المسلحة اللبنانية.

 

وقال وزير الخارجية الأمريكي، وفق بيان للخارجية الأمريكية أوردته قناة "الحرة" الفضائية، إنه "لا يمكن للبنان أن يسمح لإيران أو "حزب الله" بالوقوف في طريق أمنه واستقراره"، مضيفا أن على الدولة اللبنانية فرض نفسها وتولي زمام المسئولية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة انتخاب رئيس للبلاد.

 

وأوضح بلينكن أنه لدى الشعب اللبناني مصلحة قوية في أن تفرض الدولة اللبنانية، نفسها وتتولى زمام المسؤولية عن البلاد ومستقبلها.

 

وأضاف أن الولايات المتحدة لا تزال تعمل على منع اندلاع نزاع أوسع في الشرق الأوسط، بما في ذلك عبر إيجاد حل دبلوماسى في لبنان، مجددا القول بأنه من المهم أن يكون هناك رئيس دولة في لبنان، وهذا القرار متروك للشعب اللبناني.

 

المبعوث الأمريكي إلى لبنان: نعمل دون توقف من أجل وقف إطلاق النار

 

أكد المبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكستين، أن الولايات المتحدة تعمل دون توقف؛ من أجل وقف إطلاق النار في لبنان. 

وقال هوكستين - في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت "إن هناك حملة متواصلة من القصف على بيروت ويجب أن تتوقف".. مضيفا "نحاول أن نضع حدًا لهذا القصف".

وكانت وزارة الصحة العامة اللبنانية قد أعلنت - أمس - عن استشهاد 3 أشخاص من بينهم طفلة تبلغ من العمر عامين وشابة عمرها 16 عاما وإصابة 3 آخرين، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على البيسارية بقضاء صيدا جنوب لبنان.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف على مختلف البلدات اللبنانية، حيث شن عدة غارات مستهدفا بلدات ميفدون وزوطر الغربية، وكفرصير، وزبدين وكوثرية الرز، ومدينة النبطية (النبطية)، وطيردبا، وقانا، والضهيرة، ومجدل زون، ومشاع المنصوري، (صور)، وكفردان، والنبي شيت وسرعين التحتا (بعلبك).

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