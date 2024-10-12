سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت في البنوك

سعر الدولار اليوم.. سجل سعر الدولار اليوم السبت 12-10-2024 في البنوك المصرية مستويات مستقرة أمام الجنيه المصري، حيث يبلغ متوسط سعر صرف العملة الأمريكية عند 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع، بحسب اخر تحديث أعلنه البنك المركزي المصري عبر الموقع الإلكتروني

سعر الدولار اليوم السبت في البنك الأهلي



وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي أمام الجنيه المصري، 48.51 جنيه للشراء و8.61 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث معلن على الموقع الرسمي للبنك.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وجاء سعر صرف الدولار اليوم السبت أمام الجنيه المصري في بنك مصر، وصل إلى 48.51 جنيه للشراء و48.61 جنيه للبيع، صباح اليوم.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة



حقق سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة أمام الجنيه المصري، 48.51 جنيه للشراء و48.61 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث معلن على الموقع الرسمي للبنك.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية



وصل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، إلى 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي



بينما سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي- مصر، 48.51 جنيه للشراء و48.61 جنيه للبيع صباح اليوم السبت.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس



كما سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في بنك قناة السويس، 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع وفقا للموقع الرسمي للبنك.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في بنك فيصل



وصل سعر الدولار اليوم السبت أمام الجنيه في بنك فيصل الإسلامي، 48.51 جنيه للشراء و48.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي التجاري



كما سجل سعر دولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك، 48.4 جنيه للشراء و48.5 جنيه للبيع في بنك أبو ظبي التجاري.

سعر شراء للدولار اليوم في البنوك



بينما سجل الدولار في البنك الأهلي الكويتي وبنك قناة السويس والبنك الأهلي المتحد، سعر 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع