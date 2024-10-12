أوكا يشعل حفل الرحاب بأداء هوليوودي وإطلالة كاجوال خارجة عن المألوف (صور)

أشعل مطرب المهرجانات أوكا حفلا غنائياً ، أقيم مساء امس الجمعة بفاميلي بارك مدينة الرحاب، وكان الحفل بحضور الآلاف من الجماهير ، وشاركت بالحفل النجمة روبي بحضور مميز، واختتم الحفل النجم رامي صبري بمجموعة من أشهر أغانيه.

تفاصيل إطلالة أوكا في حفل الرحاب

وظهر أوكا في الحفل ب لوك جديد ومختلف، مرتديا بدلة سوداء غير تقليدية خطفت جميع أنظار الحضور، من تصميم مصمم الأزياء "كالوشا" .

وشارك أوكا جمهوره ومتابعيه، عدة صور و فيديوهات من الحفل الغنائي الذي أحياه، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «انستجرام» .

وقدم أوكا عدد كبير من أغانيه الشهيرة منها " شارع الغرام ، دلع بنات ، شحنة شبرقة " وغيرها من الأغاني الشهيرة، وكانت بداية دخوله الحفل بأغنية ". ١٩٩١"

يذكر أن مطرب المهرجانات أوكا طرح أغنية جديدة بالتعاون مع زوجته الفنانة مي كساب، بعنوان «اه يا دماغي» عبر قناته الرسمية على «يوتيوب» وجميع منصات استماع الموسيقى.