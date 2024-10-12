إصابة شقيقين في حادث سير بسوهاج الجديدة

شهد قسم سوهاج الجديدة وقوع حادث اصطدام سيارة بدراجة بخارية بالمواجهة بسبب سير السيارة عكس الإتجاه نتج عنه إصابة طالب في السادسة عشرة من عمره باشتباه نزيف بالمخ وشقيقه في السادسة من عمره باشتباه كسر بالفقرات العنقية يقيمان بدائرة القسم وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على المركبتين ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد تلقي قسم شرطة سوهاج الجديدة بلاغا بوجود حادث تصادم ومصابين بدائرة القسم.

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة عكس الإتجاه قيادة "محمد . خ . ا . م" 35 سنة موظف يقيم بدائرة القسم اصطدم بالمواجهة بدراجة بخارية قيادة "عبد الرحمن . ع . ك . ح" 16 ينة طالب يقيم دائرة القسم نتج عن الحادث إصابة كل من :- قائد الدراجة البخاريةإشتباه نزيف بالمخ وسقيقه الطفل "عبد المعز . ع . ك . ح" 6 سنوات تلميذ كان برفقته باشتباه كسر بالفقرات العنقية وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج .

وبسؤال قائد السيارة ووالدة المصابين "إكرام . ز . ع" 42 سنة مدرسة تقيم بذات العنوان قررت بمضمون ما سبق وأتهمت الأخيرة قائد السيارة بالتسبب في الحادث ونفت الشبهة الجنائية، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على المركبتين وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد الطريق الزراعي الشرقي بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي على جانب الطريق وسقوطها بترعة الفاروقية نتج عنه مصرع قائد السيارة أخصائي تحاليل في العقد الخامس من العمر يقيم بمحافظة قنا وجرى إنتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري ونقلها لمشرحة مستشفى دار السلام المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا بوجود حادث إنقلاب سيارة ومتوفى بترعة الفاروقية على الطريق الزراعي الشرقي بدائرة المركز .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة صلاح ع ي ا 50 سنة أخصائي تحاليل يقيم بمحافظة قنا بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى إنحرافها وإنقلابها بالترعة المشار إليها المجاورة للطريق .

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وتم إنتشال الجثمان بمعرفة قوات وحدة الانقاذ ونقله لمشرحة مستشفى دار السلام المركزي، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .