"الكينج" يجمع محمد إمام وشيرين عادل ومحمد صلاح فى رمضان 2025 (تفاصيل)

يعمل النجم محمد إمام حالياً على قدماً وساق على مسلسله الجديد بعنوان "الكينج" والمقرر عرضه فى دراما رمضان 2025، وهو العمل الذى تقوم بإخراجه شيرين عادل وتأليف محمد صلاح العزب وإنتاج مها سليم.

محمد امام يخوض رمضان 202 بمسلسل "الكينج" بتوقيع شيرين عادل

وتجرى المخرجة شيرين عادل معاينة اماكن التصوير، استعداداً لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

ويعود النجم محمد امام للتعاون مجدداً مع الثنائي المخرجة شيرين عادل والمؤلف محمد صلاح العزب فى الدراما بعدما حققوا نجاحاً بمسلسل "دلع بنات" الذى عرض عام 2014، وشاركته فى البطولة كل من مي عز الدين وكندة علوش.

محمد إمام

مسلسل كوبرا آخر أعمال محمد إمام في رمضان 2024

يذكر أن النجم محمد امام عرض له فى شهر رمضان الماضي مسلسل "كوبرا"، والذى حقق نسب مشاهدة عالية وقت عرضه ونال استحسان الجمهور ولاقى ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الإجتماعى، وشارك فى البطولة بجوار محمد امام كل من، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغنى، محمود البزاوى، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وكزبرة، إنتاج شركة صدف وتنفيذ شركة مها سليم، وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج أحمد شفيق.