عطية السيد يدافع عن حسام حسن: لا يمكن أن يتفق عليه 110 مليون

دافع الدكتور عطية السيد، لاعب الزمالك السابق، عن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، في مواجهة الانتقادات التي تعرض لها بسبب تراجع أداء المنتخب، على الرغم من تحقيقه نتائج إيجابية منذ توليه المسئولية الفنية.

وفي تصريحات له خلال برنامج "ملعب الشمس" الذي يقدمه الإعلامي عبد الناصر زيدان على قناة الشمس، أكد عطية السيد أن حسام حسن استطاع الرد على منتقديه من خلال النتائج المميزة التي حققها مع المنتخب حتى الآن، حيث نجح في تحقيق ثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات، وهو ما يعتبر أفضل رد على الهجوم الموجه ضده.

وأضاف السيد: "حسام حسن في وظيفة عامة، ولا يمكن أن يتفق عليه 110 مليون، وهذا ما شهدناه مع الكابتن الجوهري الذي تعرض لانتقادات رغم وصوله لكأس العالم، وكارلوس كيروش الذي انتقد على الرغم من اكتشافه عدد كبير من اللاعبين".

واستمر عطية في حديثه: "لن تجد مدرباً يجلس على كرسي تدريب المنتخب ويحصل على الإجماع المطلق"، مشيراً إلى أن هذا أمر طبيعي في عالم كرة القدم.

واختتم بقوله: "تصريحات وائل جمعة اليوم جاءت لتوجيه حسام حسن بعدم الرد على جميع منتقديه، والتركيز فقط على تحقيق نتائج إيجابية، لأنها الرد المناسب على أي هجوم".