السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

عطية السيد يدافع عن حسام حسن: لا يمكن أن يتفق عليه 110 مليون

حسام حسن
حسام حسن

دافع الدكتور عطية السيد، لاعب الزمالك السابق، عن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، في مواجهة الانتقادات التي تعرض لها بسبب تراجع أداء المنتخب، على الرغم من تحقيقه نتائج إيجابية منذ توليه المسئولية الفنية.

txt

حسام حسن يلمح لاحتمالية غياب صلاح وينتقد غياب الجماهير

وفي تصريحات له خلال برنامج "ملعب الشمس" الذي يقدمه الإعلامي عبد الناصر زيدان على قناة الشمس، أكد عطية السيد أن حسام حسن استطاع الرد على منتقديه من خلال النتائج المميزة التي حققها مع المنتخب حتى الآن، حيث نجح في تحقيق ثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات، وهو ما يعتبر أفضل رد على الهجوم الموجه ضده.

وأضاف السيد: "حسام حسن في وظيفة عامة، ولا يمكن أن يتفق عليه 110 مليون، وهذا ما شهدناه مع الكابتن الجوهري الذي تعرض لانتقادات رغم وصوله لكأس العالم، وكارلوس كيروش الذي انتقد على الرغم من اكتشافه عدد كبير من اللاعبين".

واستمر عطية في حديثه: "لن تجد مدرباً يجلس على كرسي تدريب المنتخب ويحصل على الإجماع المطلق"، مشيراً إلى أن هذا أمر طبيعي في عالم كرة القدم.

واختتم بقوله: "تصريحات وائل جمعة اليوم جاءت لتوجيه حسام حسن بعدم الرد على جميع منتقديه، والتركيز فقط على تحقيق نتائج إيجابية، لأنها الرد المناسب على أي هجوم".

 

الجريدة الورقية