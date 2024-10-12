عادل عبد الرحمن: "خايف من مباراة موريتانيا المقبلة"

أكد عادل عبد الرحمن، لاعب الأهلي السابق، أن لديه تخوف من مواجهة المنتخب المصري المقبلة أمام نظيره الموريتاني، ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة.



وتحدث نجم الأهلي السابق في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "أنا خايف من موريتانيا لثلاثة أسباب وهي الملعب مقاييسه صغيرة جدًا، وقريب من الجمهور، ونوعية النجيلة الصناعية، وهذه آخر فرصة لهم في المجموعة.".

وتابع:" موريتانيا تمتلك لاعبين ذوي أطوال قامة ومهارات خاصة وبالتأكيد، أنا متفق مع حسام حسن بشأن صعوبة مواجهة موريتانيا في ملعبهم وليس في ملعبنا".

وأختتم: "نستطيع الفوز عليهم في أي مكان، لكن في ملعبهم الصناعي سيكون الأمر صعبًا إذا قلت إن موريتانيا فريق صعب علينا في أي مكان آخر، فهذا يعني أن مستوى الكرة لدينا قد تراجع كثيرًا".

الجدير بالذكر أن منتخب مصر حقق الفوز على موريتانيا بهدفين نظيفين، بينما سيكون هناك موعد آخر يوم 15 من أكتوبر الجاري، بالجولة الرابعة من التصفيات.

