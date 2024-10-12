الداخلية تنفي شائعة القبض على سودانيين في فيصل والبراجيل

نفى مصدر أمني في وزرة الداخلية صحة مقطع صوتى تم تداوله عبر عدد من الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على عدد من السودانيين بمنطقتى فيصل والبراجيل .

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وأكد المصدر أن نشر مثل تلك الإدعاءات والأكاذيب من شأنها إثارة البلبلة .. وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجيها.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة ‏لضبط مروجي المخدرات ‏والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى ‏إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال ‏‏البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة ‏النارية والبيضاء، وإحكام ‏السيطرة الأمنية، وتكثيف ‏الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس ‏‏إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.‏