عبدالرزاق حمدالله جاهز لموقعة الشباب والنصر في دوري روشن

استعاد نادي الشباب السعودي خدمات مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله قبل المواجهة المرتقبة أمام النصر في دوري روشن للمحترفين.

استعادة عبدالرزاق حمدالله..

تأكدت جاهزية المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق الشباب الأول لكرة القدم، لمواجهة النصر في قمة الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.



وكان الهداف المغربي للدوري السعودي في ثلاث نسخ، اثنتين مع النصر، وواحدة مع الاتحاد، الأندية التي مثّلها قبل الشباب، يعاني من كدمة في الفخذ أبعدته عن مواجهتي الرائد وضمك لحساب الجولتين الخامسة والسادسة من الدوري. وأضافت المصادر ذاتها أن الاختبارات التي أجراها حمد الله أثبتت جاهزيته للمباراة المنتظرة أمام النصر، على ملعب نادي الشباب، كما سيشارك حمد الله في المواجهة التجريبية التي تجمع الشباب بالطائي السبت.

تحديات جديدة لـ عبدالرزاق حمدالله بعد انتقاله للشباب

أعلن نادي الشباب ، التعاقد مع المغربي عبد الرزاق حمد الله، بعد رحيل الأخير عن اتحادجدة، ليواصل رحلته في الدوري السعودي للمحترفين.



رحل عبدالرزاق حمدالله صاحب الـ33 عاما عن فريقه اتحاد جدة من أجل مواصلة رحلته في الدوري، من أجل حلم الهداف التاريخي.



وكان حمدالله في الموسم الماضي وصل إلى 129 هدفا في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، ويقترب من صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين في الدوري.



ويسعى "حمدالله" من أجل تحطيم رقم السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة، الذي يأتي في صدارة الهدافين في الدوري بـ 144 هدفا مع الراقي.

كان نادي الشباب يعاني في الموسم الماضي على مستوى الهجوم، حيث كان هدافه البلجيكي يانيك كاراسكو بـ 7 أهداف فقط، وعليه سيقود المهاجم المغربي خط الهجوم لليوث لتطويره أكثر.



معاناة فريق الشباب على المستوى التهديفي منذ فترة بعدما لم ينجح أي مهاجم في تخطي الـ15 هدفا منذ اللاعب سيباستيان تيجالي في موسم "2012-2013"، الذي أحرز 19 هدفا، الأمر الذي يجعله في مهمة لإنعاش الليوث تهديفيا من أجل تحقيق رقم استثنائي.