السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

مروة عيد: عبد المنعم يحتاج وقتًا للتأقلم ودعم هايس يحفزه

عبدالمنعم
عبدالمنعم

علقت مروة عيد عبد الملك، لاعبة كرة اليد بنادي نيس الفرنسي، على تصريحات المدير الفني لفريق نيس، فرانك هايس، بشأن مستقبل محمد عبد المنعم داخل الفريق.

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وأكدت لاعبة النادي الأهلي السابقة خلال تصريحاتها لبرنامج "ملف الشمس" الذي يقدمه الإعلامي عبد الناصر زيدان عبر قناة الشمس، أن هايس يثق في قدرات عبد المنعم، ويعتبره إضافة قوية للفريق.

وقالت مروة: "محمد عبد المنعم يحتاج إلى الوقت للتأقلم مع نيس، فهو يمتلك مقومات النجاح في الفريق الفرنسي."

وأضافت: "رغم حصوله على ثقة المدرب، إلا أن بدايته في النادي، خاصة بعد الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها نيس، أثرت على أدائه في المباريات التالية."

وتابعت: "هايس أبدى تعجبه من الأقاويل التي انتشرت حول مستقبل عبد المنعم ورغبته في رحيله على سبيل الإعارة، وأكد أنهم سيعقدون جلسة أخرى في نهاية الموسم لتقييم أدائه."

واختتمت: "صلاح مع تشيلسي لم يشارك بشكل منتظم في البداية، ولكنه مع الوقت أصبح واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم، وأتوقع أن يسلك محمد عبد المنعم نفس الطريق."
 

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