طبيب المنتخب يحسم موقف عبد المنعم من المشاركة في مباراة موريتانيا

كشف محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، عن تفاصيل إصابة محمد عبد المنعم، مدافع نيس الفرنسي، وموقفه من المباراة المقبلة.

وأوضح أبو العلا أن عبد المنعم تعرض لكدمة في العضلة الأمامية، لكنه أكد أن اللاعب جاهز للمشاركة في مواجهة موريتانيا المقررة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، والتي ستقام في المغرب.

منتخب مصر يعزز صدارته بعد الفوز على موريتانيا

حقق منتخب مصر فوزًا هامًا على نظيره الموريتاني بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

بهذا الفوز، يواصل الفراعنة تصدرهم للمجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، محققين العلامة الكاملة في التصفيات حتى الآن. سجّل الأهداف كل من محمود حسن "تريزيجيه" ومحمد صلاح، ليؤكد المنتخب المصري قوته وعزيمته في هذه التصفيات.