الرقابة الإدارية توقع مذكرة تفاهم مع مفتشية الحكومة الفيتنامية

في مجال تبادل الخبرات والتدريب

وقع المستشار تامر فرجاني، نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية مذكرة تفاهم مع Duong Quoc Huy نائب رئيس مفتشي الحكومة الفيتنامية خلال زيارة وفد الهيئة لدولة فيتنام .

جاء ذلك في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية للدفع بالتعاون الدولي مع الأجهزة المناظرة العاملة في مجال منع ومكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية، ، حيث تضمنت المذكرة تبادل الخبرات والتدريب فى مجالات منع ومكافحة الفساد والوقاية منه ، وكذلك دراسة أفضل السبل للاستفادة من التجربتين المصرية والفيتنامية في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وخلال الزيارة تم استعراض جهود هيئة الرقابة الإدارية في مجالات منع ومكافحة الفساد بما يضمن تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وكذا دور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، الذراع التدريبي والمعرفي للهيئة، في تأهيل الكوادر المحلية والدولية العاملة في المجالات ذات الصلة من خلال برامجها التدريبية المتخصصة والدرجات العلمية التي تمنحها الأكاديمية ، ومن جانبه، استعرض الجانب الفيتنامي مهام واختصاصات مفتشية الحكومة الفيتنامية وكذا بعض اللوائح المتعلقة بمراقبة الأصول والدخل وسبل تعزيز فعالية تنفيذها.