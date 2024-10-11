فيفا تقترب من منافستها EA Konami في مجال الرياضات الإلكترونية لكرة القدم

لم تنفصل الفيفا عن مجال ألعاب الفيديو بعد الانفصال عن EA. فقد تعاونت الهيئة الحاكمة لكرة القدم مع Konami لاستضافة نسختين من كأس العالم FIFAe على إصدارات الأجهزة المحمولة ووحدات التحكم من eFootball في وقت لاحق من هذا العام.

تبدأ التصفيات المؤهلة للبطولتين اليوم، حيث سيتم تتويج أبطال FIFAe العالميين (واحد لكل من الأجهزة المحمولة ووحدة التحكم) في وقت لاحق من هذا العام. وتشارك ثمانية عشر اتحادًا عضوًا في الفيفا، وهي تلك الموجودة في الأرجنتين والبرازيل وكوستاريكا وإنجلترا وفرنسا والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا والمغرب وهولندا وبولندا والبرتغال والمملكة العربية السعودية وإسبانيا وتايلاند وتركيا. وقد تم اختيارهم بناءً على الأداء السابق للمتنافسين في الرياضات الإلكترونية من تلك البلدان بالإضافة إلى قاعدة لاعبي eFootball في كل منها.

تعمل الفيفا على إدخال eFootball إلى مجال الرياضات الإلكترونية جنبًا إلى جنب مع Rocket League (كرة القدم بالسيارات) وFootball Manager (إدارة كرة القدم). من السابق لأوانه أن نجزم ما إذا كان لقب كونامي سيصبح الشريك الرسمي المرخص لـ FIFA لألعاب كرة القدم الكبرى وسيتبنى اسم الهيئة الحاكمة. ومع ذلك، يبدو من الواضح أن FIFA وKonami على علاقة إيجابية وقد تكون هذه خطوة نحو شراكة أكبر. حسنًا، كلاهما يستخدم العلامة التجارية "e" السخيفة.

في حين أن EA Sports FC هي سلسلة محاكاة كرة القدم الأكثر شعبية على الإطلاق، فإن eFootball هي أقرب شيء لها إلى منافس حقيقي. كان لديها عدد ذروة من اللاعبين المتزامنين على Steam بلغ 17610 على مدار الـ 24 ساعة الماضية، مقارنة بـ 98400 لـ EA Sports FC 25.