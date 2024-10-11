باحثة سياسية تكشف دلالة نقل كتائب إسرائيلية إلى جنوب لبنان (فيديو)

قالت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في إجراءاتها الأمنية والعسكرية ضد قطاع غزة، مشيرة إلى أن قطاع غزة بالكامل يقع تحت سيطرة الاحتلال.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن عملية نقل الكتائب إلى جنوب لبنان لها أكثر من دلالة منها، أن اعتبار قوات الاحتلال لجبهة إسرائيل أنها ثانوية يعني أنه بالمستقبل لا يوجد أي أفق لوقف إطلاق النار على قطاع غزة، إلى جانب التصعيد الممنهج في الجنوب اللبناني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

لتصعيد على جنوب لبنان تشهد عليه الوقائع التي تحدث في الميدان

وتابعت: «التصعيد على جنوب لبنان تشهد عليه الوقائع التي تحدث في الميدان، رغم أنه يندرج ضمن سياقات ومحاولات جيش الاحتلال للدخول البري، ولكن الاحتلال لم ينجح في الدخول نتيجة لوجود المقاومة، وضرب الاحتلال لقواعد اليونيفيل يشير إلى أنهم يريدون الضغط على اليونيفيل للابتعاد عن المنطقة الحدودية أو القريبة من الحدود الشمالية مع فلسطين المحتلة والحدود اللبنانية، وتريد منع اليونيفيل من توثيق الانتهاكات والعمليات التي يقوم بها الاحتلال».

قال العميد يوسف الجدم، خبير عسكري واستراتيجي، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي لم تحقق أهدافها في لبنان رغم كل الدمار والاغتيالات التي نفذتها، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي لحرب إسرائيل على لبنان هو تحقيق الأمن لشمال إسرائيل.

وأضاف «الجدم»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيل لم تقدر على الدخول البري إلى لبنان ومازالت تتحمل خسائر يومية على المستوى المادي والبشري، موضحًا أنه حسب النتائج الاحتلال فشل أيضًا في تحقيق أي شيء من أهدافه في غزة ولم يستطع الاحتلال أن يأخذ الأسرى الإسرائيليين مع أنه كان الهدف الأساسي له ولكن يوجد كثير من الأهداف غير المعلنة من قبل حكومة الاحتلال.



وتابع الخبير العسكري والاستراتيجي: «من ضمن الأهداف غير المعلنة للاحتلال تحويل قطاع غزة إلى مكان غير صالح للإعمار مرة أخرى وتهجير كافة أهالي القطاع أو القضاء عليهم».