قال مصدر أمني ، إن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يستخرج العظام من المقابر بدائرة الخانكة في محافظة القليوبية، هو للتربي المسؤول عن تلك المقابر وهي للصدقة.

يعبث بالموتي ..القصة الكاملة للفيديو المتداول لـتربي الخانكة

وأكد المصدر الأمني ، أن التربي بعد ملئ المقابر الخاصة بالصدقة يُخلي المقبرة ونقل ما بها من عظام إلى مقبرة مجاورة لكي تكون جاهزة لاستقبال الموتى الجدد.

وأوضح المصدر أن ما فعله التربي ويدعي عادل الهنداوي هو نظام يتبع في مقابر الصدقة، كما أنه جار فحص الفيديو واتخاذ اللازم قانونيا.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تداولوا مقطع فيديو لشخص يدعي عادل الهنداوي يستخرج بعض العظام من مقابر مصلح بدائرة الخانكة في محافظة القليوبية.