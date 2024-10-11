الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

القصة الكاملة للفيديو المتداول لـتربي الخانكة

بوابة الوفد الإلكترونية

 

قال مصدر أمني ، إن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يستخرج العظام من المقابر بدائرة الخانكة في محافظة القليوبية، هو للتربي المسؤول عن تلك المقابر وهي للصدقة.

يعبث بالموتي ..القصة الكاملة للفيديو المتداول لـتربي الخانكة 

وأكد المصدر الأمني ، أن التربي بعد ملئ المقابر الخاصة بالصدقة يُخلي المقبرة ونقل ما بها من عظام إلى مقبرة مجاورة لكي تكون جاهزة لاستقبال الموتى الجدد.

وأوضح المصدر أن ما فعله التربي ويدعي عادل الهنداوي  هو نظام يتبع في مقابر الصدقة، كما أنه جار فحص الفيديو واتخاذ اللازم قانونيا.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تداولوا مقطع فيديو لشخص يدعي عادل الهنداوي يستخرج بعض العظام من مقابر مصلح بدائرة الخانكة في محافظة القليوبية.

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