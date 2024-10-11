أميرة أديب تكشف: «لن أعيش فى جلباب أبى»

كشفت الفنانة الشابة أميرة أديب أسرار فى حياتها الشخصية ومراحل تطور طفولتها وكواليس أعمالها الفنية، مشددة على أن الجيل الذى تنتمى إليه، لديه شىء من المخاطرة، سواء كانت المجازفة صحية أو مهنية.

قالت أميرة أديب عن حياتها الشخصية إنها منذ طفولتها ترى نفسها إنسانة مسئولة وتعتمد على ذاتها ماديا وترفض الإعتماد على أسرتها، مضيفه أن عائلتها رفضت دخولها عالم الفن فى البداية.

ووصفت أميرة أديب نفسها بأنها شخصية عنيدة لذلك دخلت فى صراعات بينها وبين والدتها لمدة سنتين، فى مرحلة اختيار الجامعة، وحينها رفضت دخولها مجال التمثيل، ورغبتها فى أن تدرس الهندسة بالرغم من شعور ابنتها بأنها لا تعلم شيئا فى مجال الرياضيات، بالإضافة لقرار والدتها بأنها غير مسئولة عن أى تكاليف مادية لها، لذلك أعتمدت أميرة أديب على تحقيق ذاتها بمفردها، معلقة «حبيت أعمل حاجة بعيد عن أهلى، أنا قررت ألا أعيش فى جلباب أبى».

تحدثت أميرة أديب عن أسلوب تربية أسرتها لها، وحرصهم على اعتمادها ذاتياً، حيث إنها قامت بخوض تجربة السفر بمفردها لأول مرة وهى تبلغ من العمر 12 سنة، وحثهم على دراستها فى الخارج وحصولها على درجات مرتفعة.

أعربت أميرة أديب عن استيائها حول الأقاويل التى تتردد عن مساعدة والدها لها، ومن المفترض أنه أمر طبيعى أن يحدث، وتتمنى أنها فى يوم من الأيام تستطيع تقديم أكثر من ذلك لأبنائها فى المستقبل، قائلة: «الناس ليه بتحسسنى دائماً إنها حاجة وحشة إن أنا عندى ضهر وسند».

وأشارت أميرة أديب، عن واقعة حدثت أثناء كواليس تصوير مسلسل «نقل عام»، بأنه عقب أحد المشاهد التى أدتها أمام الفنانة القديرة سميحة أيوب، أشادت بها الأخيرة، معلقة: الأستاذة سميحة أيوب دعمتنى معنوياً، حيث توقعت بأننى سوف أصبح ممثلة مهمة للغاية ونجمة شباك فى المراحل المقبلة من حياتى العملية: «بعد حديثها معى أخذت أردد مع نفسى كلماتها المؤثرة وبقول أستاذة سميحة أيوب بتقولى حاجة زى دى، شهادة أعتز بيها جدًا».