طلاق نانسي عجرم وفادي الهاشم يصدم الجميع.. أفضل قرار لهذا السبب (ما القصة؟)
انتشرت خبر طلاق نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم بعد 16 عامًا من الزواج، كالنار في الشهيم خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تداول منشور يتضمن إعلان طلاقهما عبر حساب وهمي منسوب للفنانة اللبنانية عبر موقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك".
حقيقة طلاق نانسي عجرم وفادي الهاشم
وتضمن المنشور: "أعلن عن انفصالي رسميا من فادي الهاشم، بعد تفكير طويل ولأسباب معينة وصلنا لهذا القرار، من الأفضل لي وإلو".
وبعد ساعات من تصدر خبر طلاق نانسي عجرم وفادي الهاشم، تبين إن الخبر عارِ تمامًا من الصحة ومجرد شائعة مغرضة زعمتها صفحة وهمية انتحلت شخصية الفنانة اللبنانية، وتستخدم صورها منذ فترة بهدف الترويج للشائعات وإثارة الجدل والبلبلة.
شائعات الطلاق تلاحق نانسي عجرم
وتجدر الإشارة إلى إن هذه لم تكن هي المرة الأولى التي تطارد فيها الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم شائعات الطلاق، فكثيرًا ما ترددت تلك الشائعة، وكان آخرها قبل ما يقرب من عام ونصف العام.
زواج نانسي عجرم وفادي الهاشم
وتزوجت نانسي عجرم زواجًا مدنيًا من طبيب الأسنان د. فادي الهاشم في قبرص في عام 2008، وأنجبت ابنتها الأولى "ميلا" في 16 مايو 2009، ثم أنجبت ابنتها الثانية "إيلا" في 23 أبريل 2011، وأخيرًا في 30 يناير 2019، أنجبت ابنتها الثالثة "ليا".
آخر أعمال نانسي عجرم الفنية
على صعيد آخر، طرحت نانسي عجرم، أحدث أغانيها، بعنوان "من نظرة" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية.
كما قدمت نانسي مؤخرًا أغنيتين في فيلم "مقسوم"، الأولى بعنوان "مقسوم" وهى من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الثانية فكانت بعنوان "قلبي يا محتاس" وهي من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.
في الوقت نفسه، أطلقت نانسي عجرم كليب "آخر إصدار" وهي الأغنية الدعائية لفيلم "شوجر دادي" بطولة النجوم ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وحمدى الميرغني، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" لينك الأغنية، وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري.
وكانت هذه أولى تجاربها فى السينما المصرية، بالإضافة إلى كونه أول تعاون لها مع المنتج حمدى بدر "كرافت ميديا".
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