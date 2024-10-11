«الحصاد الأسبوعي».. نشاط مُكثف لوزارة الأوقاف دعويًّا واجتماعيًّا

شهدت وزارة الأوقاف، نشاطاً مكثفاً في الفترة من السبت 5 أكتوبر إلى الجمعة 11 أكتوبر 2024م، حيث أقامت 7221 مقرأة قرآنية، ومجلس إقراء، ومركز تلاوة، وحلقة تحفيظ، و7565 مجلساً لبرنامج صحح قراءتك، و4568 ندوة ثقافية وعلمية، وافتتحت 16 مسجدًا على مستوى الجمهورية.

والتقى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، خلال هذه الفترة، العديد من المسئولين، ووقع برتوكول تعاون مشترك مع والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية جهة الوقف بالمحافظات، وأصدر وزير الأوقاف قراراً مهماً بفتح باب التقدم لحركة تنقلات الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال بالمديريات الإقليمية، يأتي ذلك في خطوة مهمة لتحقيق الإصلاح الإداري الشامل وتنفيذاً للعدالة واستجابة لرغبات المئات من أبناء الوزارة.. وينشر المركز الإعلامي بوزارة الأوقاف في هذا التقرير نشرة الحصاد الأسبوعي لأهم الأنشطة والفعاليات.

بداية، أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عمق الروابط القوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين مصر وماليزيا، مشيرا إلى أهمية التواصل والتشاور بين علماء البلدين في القضايا المهمة، معرباً عن سعادتع للمشاركة مع أد. نظير عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد صبري بن هارون مفتي ولاية ترانجانو، في افتتاح البرنامج التدريبي لمجموعة من علماء دور الإفتاء الماليزية بدار الإفتاء المصرية.

حملة توعوية مشتركة عن ترشيد المياه



وفي سياق آخر، بحث الدكتور أسامة الأزهري، يوم 8 أكتوبر بالمقر البابوي بالقاهرة، مع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تنسيق الجهود المشتركة بخصوص التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، ودور الكنيسة القبطية ووزارة الأوقاف في هذا السياق، والإعداد لإطلاق حملة توعوية كبرى فى الأول من نوفمبر المقبل بمشاركة عدد من علماء الأزهر الشريف وكبار الأئمة وكبار رجال الكنيسة المرقسية ورموز الفكر والثقافة والقدوات المجتمعية لدعوة المواطنين لترشيد المياه والحفاظ عليها.



تقنين أوضاع مخالفات البناء



وقع وزير الأوقاف، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بروتوكول تعاون مشترك، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية جهة الوقف بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023م ولائحته التنفيذية، على أن يتم ربط مناطق الأوقاف بالمحافظات مع المراكز التكنولوجية من خلال المنظومة الإلكترونية الخاصة بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء.

دورات التعامل اللائق مع رواد المسجد



عُقدت أولى دورات التعامل اللائق مع رواد المسجد وضيوف الرحمن لعمال المساجد بمديرية أوقاف الغربية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية جديدة» لبناء الإنسان التي أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار حرص وزارة الأوقاف على التعليم والتدريب والتأهيل المستمر، والتطوير بالاستثمار في رأس المال البشري، بحضور أكثر من 300 عامل مسجد من مديرية أوقاف الغربية، بحضور الدكتور نوح العيسوي مدير مديرية أوقاف الغربية.

إصدار كتاب «الأدب مع الله والخلق»



أصدرت وزارة الأوقاف كتاب: «الأدب مع الله ومع الخلق»، أحدث إصدارات سلسلة «رؤية» للنشء، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ضمن سلسلة (رؤية) للنشء، وقال وزير الأوقاف: إن وزارة الأوقاف تقدم من خلال كتاب "الأدب مع الله ومع الخلق" عددًا من هذه الآداب، وغيرها في قالب قصصي مبسط برسوم وألوان جاذبة تمكن من فهمها فهمًا صحيحًا؛ لمعرفة كيفية تطبيقها في الحياة اليومية للأطفال والناشئة.

دورات التعامل اللائق لعمال المساجد بالفيوم



عقدت وزارة الأوقاف، أولى دورات التعامل اللائق مع رواد المسجد وضيوف الرحمن لأكثر من (300) عامل مسجد بمديرية أوقاف الفيوم ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية جديدة» لبناء الإنسان، بحضور الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني، حيث وجه رئيس القطاع الديني خلال اللقاء الشكر للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف على اهتمامه البالغ ببيوت الله (عز وجل) والاهتمام بجميع العاملين بها، والعمل على صناعة وتنمية الوعي العام لجميع العاملين بالمساجد.

الإصلاح الإداري الشامل



قرر وزير الأوقاف، باب التقدم لحركة التنقلات الخارجية بين الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال من وإلى المديريات الإقليمية، خلال الفترة من 12/ 10/ 2024م إلى 22/ 10/ 2024م، مع مراعاة نسبة العجز في جميع المديريات، وأن يكون النقل بين المديريات الإقليمية اختياريًّا لمن يرغب، مع تمييز المنقول إلى المديريات الحدودية ماديًّا بخلاف بدل الاغتراب عن المنقول لغيرها من المديريات، على أن تكون حركة التنقلات سنوية في غضون شهر أكتوبر من كل عام، وتنفذ الحركة بداية من شهر ديسمبر.

مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية



نائبًا عن الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ألقى الدكتور أسامة فخري الجندي رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم كلمة بمؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية بمدينة نور سلطان بكازاخستان، كما التقى سماحة الدكتور نوريزباي تغانولي رئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان والمفتي العام على هامش فعاليات المؤتمر، وأكد وزير الأوقاف خلال كلمته أن رسالة مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية في كازاخستان رسالة سامية تسعى إلى خير الإنسانية كلها من خلال تحقيق المقاصد الكبرى، وأن هذا المؤتمر كنز كبير يحدد أسس الحوار بين القادة الدينيين في ظل عالم أصبح يعيش في جوار مستمر.

التعاون المشترك مع سفير العراق بالقاهرة



استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الخميس 10 أكتوبر، سعادة السفير قحطان طه خلف، سفير العراق الشقيق بالقاهرة، لبحث التعاون المشترك، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورحب وزير الأوقاف، بسفير جمهورية العراق بالقاهرة، مؤكدًا اعتزازه بجمهورية العراق اعتزازًا لا حدود له، مضيفا أن العراق عموما وبغداد خصوصا في وجدان كل مسلم، وفي وجداننا كمصريين على سبيل الخصوص، وأنه لا سبيل أمامنا إلا الوعي والتلاحم وإدراك المخاطر المحيطة، وتجاوز المحاولات المستمرة لإذكاء الطائفية وتنميتها، مؤكدا على التنسيق التام بين كافة المؤسسات.

من جانبه، أعرب السفير قحطان، عن سعادته بلقاء وزير الأوقاف، مثمنًا كريم أخلاقه، مشيدًا بالموقف المحترم الذي أبداه الدكتور أسامة الأزهري تجاه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وحمل أوراقه في احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، وأكد سفير جمهورية العراق الشقيقة بالقاهرة، أن الأمة العربية في أمس الحاجة إلى تجاوز العصبيات والتحديات المعاصرة، وأن قوتنا في وحدتنا أمام التحديات، متمنيًا أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

ندوات توعوية تضيء مدارس شمال سيناء



نظمت مديرية أوقاف شمال سيناء، عددًا من الندوات والمحاضرات التوعوية بالمدارس، على مستوى جميع الإدارات الفرعية، في إطار دور وزارة الأوقاف الدعوي والتثقيفي التوعوي، وضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، شملت الندوات، كلمات تربوية في طابور الصباح حول "حب الوطن والمحافظة على مقدراته" بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء.



المشاركة في احتفال العيد القومي للإسماعيلية



شهد الدكتور الدكتور أسامة الأزهري، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، في 11 أكتوبر احتفال المحافظة بالعيد القومي بمسجد الشهداء الإسلامي، وأهدى السيد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية درع المحافظة لوزير الأوقاف تقديرًا لجهوده العلمية والدعوية، جاء ذلك خلال استقباله وزير الأوقاف بديوان عام المحافظة.



أنشطة وزارة الأوقاف



ويعرض المركز الإعلامي بالأوقاف، إحصائية أنشطة الوزارة، والتي جاءت كالآتي:



أولا: في مجال الأنشطة القرآنية:

عقد (7221) مقرأة قرآنية، ومجلس إقراء، ومركز تلاوة، وحلقة تحفيظ، وعقد (28) أمسية ابتهالية ، كما تم عقد (7565) مجلساً لبرنامج صحح قراءتك.

ثانيًا: في مجال الأنشطة الدعوية:

نفذت وزارة الأوقاف ( 130) مجلس فقه، وإقراء، وإفتاء للواعظات، وكراسي العلماء، و(1134) درسا منهجيا للأئمة والواعظات، وأسبوعًا ثقافيًا، وقافلة دعوية، كما تم تنفيذ البرنامج التثقيفي للطفل بواقع (25079) مسجدًا بجميع المديريات، كما تم تنفيذ ( 4568) ندوة ثقافية وعلمية ومنبر ثابت، ومجلس علم وذكر، وصحة إنجابية، ولقاء الجمعة للطفل.

ثالثًا: في مجال عمارة المساجد:

افتتحت وزارة الأوقاف 16مسجدًا على مستوى الجمهورية، منها 12 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا أو إنشاءً جديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا.

رابعاً: في مجال البر وخدمة المجتمع:

وزعت الأوقاف 10 أطنان من لحوم أضاحي الوزارة على محافظات: «القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والبحيرة، والفيوم »، ليصل إجمالي ما تم توزيعه من 20 / 6 / 2024م حتى تاريخه ( 239 ) طنًّا من اللحوم.