الجمعة 11 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

دنيا ودين

الأوقاف تعقد «لقاء الجمعة للأطفال» في 27 مسجدًا.. غداً

بوابة الوفد الإلكترونية

تعقد وزارة الأوقاف البرنامج الأسبوعي «لقاء الجمعة للأطفال»، غدًا الجمعة في 27 مسجدًا، بواقع مسجد في كل محافظة بالتناوب بين مناطقها وإداراتها وبمشاركة قيادات الأوقاف فيها.

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غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية


يأتي هذا البرنامج في إطار حرص وزارة الأوقاف على بناء وعي الطفل بناءً صحيحًا، وضمن جهودها في غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، واستمرارًا لجهود الوزارة في الاهتمام بالنشء.


جدير بالذكر أن هذا البرنامج يضم العديد من الأنشطة التربوية المتنوعة والمتميزة التي تناسب الأطفال وتسهم في تشكيل الوعي الرشيد وارتباطهم ببيوت الله عز وجل، وهو ما قوبل بالترحيب من قبل رواد المساجد الذين أشادوا بالمنهج الرشيد في رعاية أطفالهم والاهتمام بهم.

الجريدة الورقية