منتخب مصر يتخطى موريتانيا بثنائية "صلاح وتريزيجية" في تصفيات أمم أفريقيا

حقق منتخب مصر فوزًا مهمًا على موريتانيا بثنائية دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا 2025.

تقدم الفراعنة بالهدف الأول عن طريق النجم محمود حسن تريزيجية في الدقيقة 70 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الـ18 فشل حارس موريتانيا في التصدي لها.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 80 من عمر المباراة بأقدام محمد صلاح بعد تمريرة رائعة من الظهير الأيسر محمد حمدي، لتصبح النتيجة 2-0 للفراعنة ويقترب المنتخب من حسم النقاط الثلاثة.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد عيد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد حمدي

الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح - عمر مرموش

بهذا الانتصار رفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط ليعزز صدارته لجدول ترتيب المجموعة في تصفيات أمم أفريقيا ويحقق الفراعنة العلامة الكاملة تحت قيادة المدير الفني حسام حسن.

بينما توقف رصيد منتخب موريتانيا عند 3 نقاط ليبقى في المركز الرابع والأخير بترتيب المجموعة.