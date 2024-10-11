الجمعة 11 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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تيار الاستقلال الفلسطيني: الاحتلال يمارس أقصى درجات الإجرام ضد شعبنا

فلسطينيون يحملون
فلسطينيون يحملون جثامين أولادهم في غزة

قال الدكتور محمد أبو سمرة، رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، العدو الصهيوني يمارس أقصى درجات الإجرام والعنجهية والعدوان ضد شعبنا، لافتا إلى أن  مصادرة الاحتلال لمقر الأونروا بالقدس إهانة للأمم المتحدة.

وقال الدكتور محمد أبو سمرة في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، اعتدنا على هذا السلوك الإجرامي من سلطات الكيان الصهيوني منذ نشأته حيث كان مكون من عصابات المهاجرين الصهاينة إلى فلسطين، مشيرا إلى أن  مقر "الأونروا" هي أرض فلسطينية ومؤجرة إلى الوكالة التابعة للأمم المتحدة على حسب المدة المتفق عليها في العقد.

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فلسطين: نفاد الوقود في سيارات الإسعاف في شمال غزة

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بريطانيا تمنع حفيد نيلسون مانديلا من حضور اجتماع تضامني مع فلسطين

وأعرب رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، عن استيائه من صمت العالم ضد ما يحدث في غزة والعراق ولبنان، من جرائم منظمة من قوات الاحتلال ضد الشعوب العربية.
 

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