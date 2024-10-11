تيار الاستقلال الفلسطيني: الاحتلال يمارس أقصى درجات الإجرام ضد شعبنا

قال الدكتور محمد أبو سمرة، رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، العدو الصهيوني يمارس أقصى درجات الإجرام والعنجهية والعدوان ضد شعبنا، لافتا إلى أن مصادرة الاحتلال لمقر الأونروا بالقدس إهانة للأمم المتحدة.

وقال الدكتور محمد أبو سمرة في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، اعتدنا على هذا السلوك الإجرامي من سلطات الكيان الصهيوني منذ نشأته حيث كان مكون من عصابات المهاجرين الصهاينة إلى فلسطين، مشيرا إلى أن مقر "الأونروا" هي أرض فلسطينية ومؤجرة إلى الوكالة التابعة للأمم المتحدة على حسب المدة المتفق عليها في العقد.

وأعرب رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، عن استيائه من صمت العالم ضد ما يحدث في غزة والعراق ولبنان، من جرائم منظمة من قوات الاحتلال ضد الشعوب العربية.

