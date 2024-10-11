الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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فلسطين: نفاد الوقود في سيارات الإسعاف في شمال غزة

إسعاف فلسطين (أرشفية)
إسعاف فلسطين (أرشفية)

ذكر إعلام فلسطيني، أن نفاد الوقود في سيارات الإسعاف في شمال غزة بسبب إصرار على منع دخول المساعدات، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

 

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ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 42,126 شهيدًا و98,117 مصابًا

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ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 42,126 شهيدًا و98,117 مصابًا


 

وفي إطار آخر، قالت مصادر طبية، اليوم الجمعة، إن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 42,126، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

 

وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 98,117 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

 4 مجازر بحق العائلات في القطاع

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 61 شهيدا، و231 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

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