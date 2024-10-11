مصرع طفل صعقاً بالكهرباء في قنا

لفظ طفل أنفاسة الأخيرة صعقاً بالكهرباء، أثناء تواجده داخل منزله في مدينة الوقف شمال قنا، وتم نقل جثمان الطفل إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت أجهزة الأمن في قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع طفل صعقاً بالتيار الكهربائى، أثناء تواجده داخل منزله بمدينة الوقف.

وتبين مصرع طفل يبلغ من العمر 12 عاماً، بالتيار الكهربائى أثناء تواجده بمنزل أسرته، وجارى كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.