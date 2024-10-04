نجحت مباحث الاجهزة الامنية بمديرية أمن الأقصر ،في ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أفراد تخصصوا في سرقة أسلاك الكهرباء واللوحات المعدنية، بدائرة مركز شرطة طيبة.

ضبط تشكيل عصابي بتهمة سرقة أسلاك الكهرباء واللوحات المعدنية بالأقصر

وتلقى مدير أمن الأقصر إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة طيبة تفيد قيام كل من الأول المدعو «ح.أ.ا» 29 عاما تاجر خرده ومقيم المعرى مركز قوص بقنا، الثاني المدعو «ض.ع.ا» 17 عاما عامل خرده ومقيم المعرى مركز قوص في قنا، والثالث المدعو «ع.ج.ا» 18 عامل خرده ومقيم القلعيه مركز أبوتشت بقنا، والرابع المدعو «س.ح.ا» 36 صاحب مخزن خردة ومقيم القلعيه مركز أبوتشت بمحافظة قنا، بتكوين تشكيلا عصابيًا فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى في إرتكاب وقائع سرقة المهمات المصلحية وعواكس الطرق.

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طيبة من ضبط التشكيل العصابي وبحوزته، عدد من الكابلات الكهربائية «ضغط عالى» غير معزولة «طول 60 مترا تقريباً»، كمية من الكابلات الكهربائية ضغط متوسط غير معزوله طول 50 مترا تقريباً، بإجمالي وزن 195 كجم تقريباً، وعدد 5 عواكس معدنية «عين قط» خاصة بالطرق السريعة ودراجة نارية بدون لوحات معدنية مطموسة الشاسية والموتور، دراجة نارية «تروسيكل» تحمل «رقم ص ج ل / 5298»، يستخدم في نقل المسروقات، وميزان كهربائي، صاروخ كهربائي، وذلك داخل مخزن خاص بالمتهم الرابع كائن بناحية مدينة طيبة الجديدة دائرة المركز بالأقصر.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم المضبوطات من متحصلات السرقة، حيث يقوم المتهمون من الأول إلى الثالث بارتكاب وقائع السرقات وتخزينها داخل مخزن الأخير لحين التصرف فيها بالبيع.

تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات .

مصرع طالب في حادث إنقلاب دراجة نارية بالشرقية

لقي طالب مصرعه،جراء تعرضه لحادث إنقلاب دراجة نارية موتوسيكل،على طريق «كفر صقر- أبوالشقوق» بنطاق مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية امن الشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث إنقلاب دراجة نارية «موتوسيكل»، على طريق «كفر صقر- أبوالشقوق» بنطاق مركز كفر صقر، ما أسفر عن مصرع «عبدالرحمن. ص»، 15 عاما طالب، ومقيم بدائرة مركز كفر صقر، متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى كفر صقر المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وتم رفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.