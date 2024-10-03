وزير الكهرباء يرفض استقالة رئيس الخدمات الطبية

رفض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة استقالة رئيس شركة الخدمات الطبية الدكتور محمد إسماعيل، مؤكدا مباشرة الدكتور إسماعيل مهام عمله من مكتبه السبت المقبل.

وكان الدكتور محمد إسماعيل سليم رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر قدم استقالته من مهام منصبه بعد فترة، استطاع خلالها مواجهة تحديات وصعوبات بالغة كان لها بالغ الأثر في تحقيق الشركة طفرة كبيرة في الخدمات الطبية المقدمة للعاملين، بالرغم من المتغيرات والمشاكل المتفاقمة داخليا وخارجيا.

وحققت الشركة خلال العام المالي 2024/2023 صافي ربح بلغ أكثر من 400 مليون جنيه، بالرغم من تحرير سعر الصرف والأعباء المالية والاقتصادية.