أوستن: نحن في وضع جيد للدفاع عن جنودنا وشركائنا وحلفائنا ضد هجمات إيران

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم، أنه حث نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت على ضرورة ضمان سلامة قوات حفظ السلام الدولية "اليونيفيل" المنتشرة في جنوب لبنان ، جاء ذلك في إطار الجهود الدبلوماسية المبذولة لتهدئة التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وحزب الله على الحدود اللبنانية.

وأشار أوستن إلى أنه شدد على أهمية الانتقال من العمليات العسكرية إلى المسار الدبلوماسي بسرعة، قائلاً: "لقد أوضحت لنظيري الإسرائيلي أن الحل السياسي هو السبيل الأمثل لضمان الاستقرار، وأن استمرار التصعيد العسكري قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة في المنطقة."

كما أكد وزير الدفاع الأمريكي أن بلاده في وضع جيد للدفاع عن جنودها وحلفائها في المنطقة ضد أي هجمات قد تشنها إيران أو وكلاؤها، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية. وأضاف: "نعمل بالتنسيق مع شركائنا لضمان أن لا يتم استغلال الوضع الحالي أو توسيع نطاق الصراع من قبل أي طرف."

وأشار أوستن ، أن التزام الولايات المتحدة وإسرائيل بمنع أي جهة من استغلال التوتر القائم أو توسيع نطاق النزاع ما زال قوياً، مشددًا على أهمية الاستمرار في التشاور والعمل مع الحلفاء لضمان تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

حزب الله: استهدفنا تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي غرب كريات شمونة

أعلن حزب الله اليوم عن استهدافه تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي غرب كريات شمونة برشقة صاروخية، في إطار التصعيد العسكري المتواصل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ، وأكد الحزب في بيان له أن الهجوم الصاروخي استهدف مواقع تواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأوقع خسائر لم يحدد حجمها.

وفي بيان آخر، أعلن حزب الله عن قصفه تجمعًا آخر لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفار يوفال بصواريخ إضافية، في استمرار لسلسلة الهجمات التي ينفذها الحزب ضد أهداف إسرائيلية ردًا على القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق جنوب لبنان.

هذه التطورات تأتي في سياق تصعيد ميداني كبير على الحدود بين لبنان وإسرائيل، حيث تشهد المنطقة مواجهات متكررة منذ أسابيع، وسط مخاوف من توسيع نطاق الحرب ، إسرائيل بدورها كانت قد شنت ضربات جوية مكثفة على مواقع تابعة لحزب الله، مستهدفة أكثر من 110 أهداف عسكرية في الساعات الأخيرة، في محاولة لضرب البنية التحتية العسكرية للحزب.

في غضون ذلك، يستمر المجتمع الدولي في دعواته لوقف التصعيد المتزايد بين الجانبين، وسط مخاوف من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة.