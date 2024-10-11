صفارات الإنذار تدوي في مسغاف عام إثر إطلاق صواريخ من لبنان

شهدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية توترًا متزايدًا اليوم بعد إطلاق صفارات الإنذار في منطقة مسغاف عام الواقعة في الجليل الأعلى، وذلك عقب رصد إطلاق صواريخ من الجانب اللبناني باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة ، تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الأمنية على الحدود الشمالية.

أعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار أطلقت نتيجة لرصد عدة صواريخ تم إطلاقها من لبنان نحو إسرائيل. وأشارت إلى أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية دخلت في حالة تأهب، حيث حاولت منظومة القبة الحديدية اعتراض الصواريخ التي استهدفت المنطقة.

وتأتي هذه الحادثة في وقت حرج تشهده المنطقة، حيث تصاعدت التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وسط قلق من اندلاع مواجهة عسكرية جديدة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله. وأكدت وسائل الإعلام المحلية أن السلطات الإسرائيلية طلبت من سكان المنطقة الالتزام بالتعليمات والبقاء في الملاجئ لحين انتهاء الخطر.

في السياق ذاته، صرحت مصادر عسكرية إسرائيلية بأن الجيش يقوم بتحليل مصدر إطلاق الصواريخ وتقييم الوضع على الحدود، وسط توقعات برد إسرائيلي على هذه الهجمات. ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ، لكن التوتر المتصاعد في المنطقة يشير إلى احتمالية تورط جهات مقربة من حزب الله.

وفي رد فعل أولي على هذا التصعيد، عقدت القيادة الأمنية الإسرائيلية اجتماعًا عاجلًا لبحث تطورات الوضع الأمني في الجليل الأعلى والحدود الشمالية. وأكدت المصادر الحكومية أن إسرائيل لن تتهاون مع أي اعتداء على أراضيها، وأن الرد سيكون متناسبًا مع حجم التهديدات التي تواجهها.

أوستن: نحن في وضع جيد للدفاع عن جنودنا وشركائنا وحلفائنا ضد هجمات إيران

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال تصريحات اليوم، أنه حث نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت على ضرورة ضمان سلامة قوات حفظ السلام الدولية "اليونيفيل" المنتشرة في جنوب لبنان. جاء ذلك في إطار الجهود الدبلوماسية المبذولة لتهدئة التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وحزب الله على الحدود اللبنانية.

وأشار أوستن إلى أنه شدد على أهمية الانتقال من العمليات العسكرية إلى المسار الدبلوماسي بسرعة، قائلاً: "لقد أوضحت لنظيري الإسرائيلي أن الحل السياسي هو السبيل الأمثل لضمان الاستقرار، وأن استمرار التصعيد العسكري قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة في المنطقة."

كما أكد وزير الدفاع الأمريكي أن بلاده في وضع جيد للدفاع عن جنودها وحلفائها في المنطقة ضد أي هجمات قد تشنها إيران أو وكلاؤها، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية. وأضاف: "نعمل بالتنسيق مع شركائنا لضمان أن لا يتم استغلال الوضع الحالي أو توسيع نطاق الصراع من قبل أي طرف."

وأشار أوستن ، أن التزام الولايات المتحدة وإسرائيل بمنع أي جهة من استغلال التوتر القائم أو توسيع نطاق النزاع ما زال قوياً، مشددًا على أهمية الاستمرار في التشاور والعمل مع الحلفاء لضمان تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.