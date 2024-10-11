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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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باحث: نتنياهو يتبنى فكرة الدولة الدينية

نتنياهو
نتنياهو

 قال بشير عبدالفتاح، الكاتب والباحث السياسي، إن اتفاقية وستفاليا، المنعقدة في عام 1648، أدت إلى إيقاف الحروب الدينية في أوروبا، التي امتدت لمدة ثلاثين عامًا، ونجحت في إرساء المبادئ الحاكمة لبنية الدول القومية والقواعد المنظمة للعلاقات الدولية.

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رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي:

 أضاف «عبدالفتاح»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس الكنيست، تبنيا فكرة الدولة الدينية دولة يهودية، لافتًا إلى أنه بعد أكثر من 500 عام على هذه الاتفاقية، التي غيّرت مسار العلاقات الدولية، وجدنا دولة تقدم نفسها على أنها دولة دينية تقوم على أساس ديني، فضلًا عن أنها دولة لأصحاب ديانة وحيدة وهى الديانة اليهودية فقط، مشددًا، على أن نتنياهو يتبنى فكرة الدولة الدينية وإسرائيل لم تتخلَ عن مخطط التوسع.

 

الأسس القانونية للعلاقات الدولية:

 تابع الكاتب والباحث السياسي: « نشهد في هذه الفترة عزوفًا عن الالتزام بالأسس القانونية للعلاقات الدولية، وبالتالي لا عجب بأن نرى إسرائيل دولة حتى الآن منذ عام 1948 ليس لها حدود ثابتة متعارف عليها»، لافتًا إلى أنها ليس فقط الحدود البرية، وإنما الحدود البحرية، موضحًا أن إسرائيل تعتبر أن كل ثروات المنطقة ملك لها.

 

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