ملك الأردن يؤكد ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان

دعا ملك الأردن عبدالله الثاني، المجتمع الدولي لتنسيق استجابة فورية فاعلة للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وأكد ملك الأردن أن مضاعفة المساعدات الإغاثية والطبية وضمان وصولها إلى كل مناطق قطاع غزة أمر أساسي لإنقاذ حياة المدنيين الأبرياء

وشدد على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان وتكثيف جهود التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة

وفي إطار آخر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الجمعة، إن الوحدة الداخلية في إسرائيل مطلوبة في الحرب الحالية.

وأضاف غالانت "جنود الجيش في البر والبحر والجو في حالة حراسة ومصممون على ضرب العدو وحماية إسرائيل ومواطنيها".

وتابع غالانت أن "علينا مواجهة كل السيناريوهات المحتملة في الحرب، الوحدة مع إسرائيل مطلوبة بكل قوتها".

كما قال إن "إسرائيل ستعمل على عودة الرهائن وهزيمة العدو".

إسرائيل تقاتل على 7 جبهات مختلفة

كان غالانت قد قال في 2 أكتوبر الجاري إن إسرائيل تقاتل على 7 جبهات مختلفة وهو أمر لم تقم به من قبل، في إشارة إلى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، والعمليات القتالية في الضفة الغربية والاشتباكات مع حزب الله في لبنان، والحوثيون في اليمن والجماعات الموالية لطهران في العراق وسوريا، وكذلك إيران.







