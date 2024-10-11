الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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ملك الأردن يؤكد ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان

ملك الأردن
ملك الأردن

دعا ملك الأردن عبدالله الثاني،  المجتمع الدولي لتنسيق استجابة فورية فاعلة للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

 

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فلسطين: نفاد الوقود في سيارات الإسعاف في شمال غزة

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ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 42,126 شهيدًا و98,117 مصابًا

وأكد ملك الأردن أن مضاعفة المساعدات الإغاثية والطبية وضمان وصولها إلى كل مناطق قطاع غزة أمر أساسي لإنقاذ حياة المدنيين الأبرياء

وشدد على  ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان وتكثيف جهود التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة

 

وفي إطار آخر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الجمعة، إن الوحدة الداخلية في إسرائيل مطلوبة في الحرب الحالية.

 

وأضاف غالانت "جنود الجيش في البر والبحر والجو في حالة حراسة ومصممون على ضرب العدو وحماية إسرائيل ومواطنيها".

 

وتابع غالانت أن "علينا مواجهة كل السيناريوهات المحتملة في الحرب، الوحدة مع إسرائيل مطلوبة بكل قوتها".

كما قال إن "إسرائيل ستعمل على عودة الرهائن وهزيمة العدو".

 

إسرائيل تقاتل على 7 جبهات مختلفة

كان غالانت قد قال في 2 أكتوبر الجاري إن إسرائيل تقاتل على 7 جبهات مختلفة وهو أمر لم تقم به من قبل، في إشارة إلى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، والعمليات القتالية في الضفة الغربية والاشتباكات مع حزب الله في لبنان، والحوثيون في اليمن والجماعات الموالية لطهران في العراق وسوريا، وكذلك إيران.

 

 


 

 


 

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