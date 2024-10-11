رسوم امتحانات طلاب المنازل بصفوف نقل الثانوية العامة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسوم امتحانات الأول والثاني من الثانوية العامة على نظام المنازل للعام الدراسي 2024-2025.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن كل طالب من طلاب صفوف النقل في الثانوية العامة منازل مبلغ وقدره 15 جنيها رسم أداء الامتحان، ومبلغ 285 جنيها مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

يأتي ذلك طبقا للقرار الوزاري رقم (162) بتاريخ 12 سبتمبر 2024 بشأن تحديد الرسوم والغرامات ومقابل الخدمات الاضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم للعام الدراسي 2024-2025.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن هذا الرسم من طلاب المنازل المتقدمين لامتحان الدور الأول فقط، وعدم تحصيل أي رسوم عند عقد امتحان الدور الثاني.

ضوابط امتحانات المنازل في نقل الثانوية العامة

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أخذ إقرار على الطالب، وولى أمره، بعدم حصوله على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة من قبل.

ويتضمن الإقرار عدم استنفاد الطالب عدد مرات الرسوب ثلاث مرات بالنسبة لنظام المرحلتين، وأربع مرات بالنسبة للنظام الحديث دون أدنى مسئولية على إدارة المدرسة والإدارة والمديرية والوزارة.



ويؤدى طلاب المنازل امتحان الدور الأول بفصليه الدراسيين مع طلاب المدرسة المنتظمين في المواعيد التي تحددها مديرية التربية والتعليم.

ويؤدى طلاب صفوف النقل في الثانوية العامة منازل الامتحان في المنهج المقرر في ذات عام تقدمه للامتحان.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعدم السماح بامتحان الدور الثاني إلا للمتقدمين له في الدور الأول من طلاب صفوف النقل في الثانوية العامة منازل.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم السماح لأي طالب بأداء امتحان الدور الثاني في مدرسة غير مدرسته الأصلية المتقدم إليها في الدور الأول مهما كانت الأسباب.



وفور ظهور نتيجة الامتحان في الدور الأول بفصليه الدراسيين، تقوم المدرسة بإرسال كشوف النتيجة لطلاب المنازل الإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية.

ويتقدم طالب مرحلة الثانوية العامة منازل من آخر مدرسة كان راسب فيها أو مفصول منها، ولا تعتبر النتيجة نهائية إلا بعد اعتمادها ومراجعتها من الإدارة التعليمية والمدرسة مسئولة عن إبلاغ الطالب بنتيجته عقب كل امتحان" ( فصل دراسي أول - فصل دراسي ثاني - الدور الثاني).